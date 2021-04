Papa Francisco.- El Papa afirma en un mensaje al Congreso sobre Santa Teresa que la santidad no es para "especialistas de lo divino"

ROMA, 15 (EUROPA PRESS)



El Papa ha afirmado que la santidad no es solo para "especialistas de lo divino" sino "la vocación de todos los creyentes" si bien ha instado a cada uno a discernir "su propio camino".



"Los santos nos estimulan y nos motivan, pero no están para que tratemos literalmente de copiarlos, la santidad no se copia, porque hasta eso podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para cada uno de nosotros", ha señalado el Pontífice.



Francisco ha hecho estas consideraciones en un videomensaje enviado al Congreso Internacional 'Mujer Excepcional' dedicado a Santa Teresa de Ávila, que finaliza este jueves en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila en España, con motivo del 50 aniversario del Doctorado de la santa.



El Papa había mandado un saludo a los participantes de este congreso a través del Obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, a los que quiso manifestar su cercanía.



Francisco ha destacado a la Santa de Ávila como una "mujer excepcional" que son las palabras que utilizó San Pablo VI para describirla. "La audacia, la creatividad y la excelencia de Santa Teresa como reformadora --ha subrayado-- son el fruto de la presencia interior del Señor. Nuestros días tienen bastantes similitudes con los del siglo XVI en que vivió la santa. Como entonces, también ahora los cristianos estamos llamados a que, a través de nosotros, la fuerza del Espíritu Santo siga renovando la faz de la tierra, en la certeza de que en el último termino son los santos quienes permiten que el mundo avance aproximándose a su meta definitiva".



El Papa ha considerado que como la Doctora de la Iglesia la humanidad vive en "tiempos recios", nada fáciles, que necesitan de "amigos fieles de Dios", amigos fuertes. "La gran tentación es ceder a la desilusión, a la resignación, al funesto e infundado presagio de que todo va a salir mal. Ese pesimismo infecundo, ese pesimismo de personas incapaces de dar vida", ha señalado. En cambio, el Pontífice ha manifestado que la oración "permite gustar que Dios es grande, que está más allá del horizonte, que Dios es bueno, que nos ama y que la historia no se le ha escapado de sus manos".