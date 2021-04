Panamá quiere volver a Rusia, a otro Mundial, el de fútbol playa

Jugadores de la selección de fútbol playa de Panamá entrenan en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, hoy en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 14 abr (EFE).- El seleccionador de fútbol playa de Panamá, el uruguayo Shubert Pérez, elogió este miércoles al "grupo experimentado" que dirige para buscar la clasificación de nuevo a Rusia, a otro Mundial, como el que en 2018 vivió por primera vez la selección absoluta de fútbol.

"El objetivo principal es la clasificación a Rusia. Cada vez que uno toma una selección de cualquier categoría, se aspira a un objetivo y el principal es aspirar a un boleto al Mundial de Rusia en agosto próximo", dijo Pérez.

Las eliminatorias de la Concacaf se disputarán en la ciudad costarricense de Alajuela del 17 al 23 de mayo. Panamá ha sido emparejado en el Grupo A junto con México, Guadalupe y Belice.

Pérez afirmó que el grupo es complicado.

"A veces no le ponen atención a los equipos del Caribe, pero ahora más que nunca sabemos que no hay selecciones chicas, sino hay selecciones menos trabajadas, pero todas apuntan a una clasificación", declaró el técnico uruguayo.

Los panameños, precisamente con Pérez en el banquillo alcanzaron un cupo en el Mundial de Playa de Bahamas.

Para la cita de mayo el equipo panameño, según el seleccionador, está más "comprometido y responsable".

"Está selección tiene un año y siete meses de para (sin ver acción), y eso se ha sentido mucho, pero hay que darle vuelta a la página y enfocarse en el premundial, la diferencia en esta ocasión son los jugadores, se llevará un 80 % de jugadores experimentados", apuntó.

Advirtió que Panamá en esta ocasión no será la sorpresa. Con lo que pasó en 2017 y en la pasada eliminatoria, cuando los panameños quedaron fuera en semifinales, "todas las selecciones saldrán a jugar fuerte contra nosotros".

"Diría que seremos una selección que se plantará fuerte y va a dar batalla, porque ese es el ADN del futbolista panameño, dar batalla en cualquier categoría" señaló.

La Copa Mundial de fútbol playa se disputará del 19 al 29 de agosto en Moscú con la participación de selecciones de 16 países, dos de ellas procedentes de la Concacaf.

Pérez afirmó que su selección "no tiene un proceso" y es resultado de "pundonor, entrega, sacrificio y evolución constantemente".

"Si eres campeón de Concacaf con una selección que fue una sorpresa y salió de la nada, tuviste que darle seguimiento y este deporte tuvo que haberse masificado a nivel nacional. Tenemos muy buen material, no lo descubrí yo, y tenemos kilómetros de playa acá en Panamá y hay que sacarle provecho", puntualizó.