New York Knicks se lleva la victoria frente a New Orleans Pelicans por 106-116

New York Knicks venció como visitante a New Orleans Pelicans por 106-116 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans consiguieron ganar en casa contra Sacramento Kings por 117-110, mientras que los de New York Knicks también derrotaron en casa a Los Angeles Lakers por 111-96, por lo que tras el encuentro acumularon cinco triunfos seguidos. Por ahora New York Knicks se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 29 partidos ganados de 56 jugados. Por su parte, New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los Play-off con 25 victorias en 55 partidos disputados.

Durante el primer cuarto hubo variaciones en el marcador de ambos equipos, de hecho, los jugadores de New Orleans Pelicans llegaron a ganar de tres puntos (24-21) y los visitantes de seis (10-16) y finalizó con un resultado de 26-26. Posteriormente, durante el segundo cuarto New York Knicks se distanció en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 11-2 y alcanzó una diferencia de 11 puntos (34-45) durante el cuarto, que terminó con un resultado parcial de 26-27. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 52-53 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, el cual acabó con un resultado parcial de 37-40 y un 89-93 global. Por último, en el último cuarto el equipo visitante logró distanciarse nuevamente en el marcador, acrecentó la diferencia hasta un máximo de 11 puntos (93-104) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 17-23. Tras todo esto, el choque acabó con un resultado de 106-116 a favor del equipo visitante.

Durante el partido, destacó la participación de Julius Randle y Alec Burks, que consiguieron 32 puntos, cinco asistencias y ocho rebotes y 21 puntos, una asistencia y siete rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Brandon Ingram y Zion Williamson, con 28 puntos, siete asistencias y tres rebotes y 25 puntos, siete asistencias y ocho rebotes respectivamente.

El próximo partido de New York Knicks será contra Dallas Mavericks en el Centro American Airlines, mientras que el próximo contrincante de New Orleans Pelicans será Washington Wizards, con el que se enfrentará en el Capital One Arena.