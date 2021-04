Mercedes desarrolla versión eléctrica de su sedán insignia

(Bloomberg) -- Mercedes-Benz durante mucho tiempo ha promocionado al Clase S como el pináculo del lujo y el rendimiento para la era de los motores a combustión. Ahora tiene la intención de hacer lo mismo con su símil totalmente eléctrico.

El sedán EQS que el fabricante alemán dio a conocer el jueves se jacta de ser el líder del mercado en términos de rango de conducción y por tener un lujoso interior que rara vez se encuentra en los autos que funcionan con baterías. Está destinado a marcar el comienzo de una nueva era para la marca principal de Daimler AG, que pasó décadas diseñando atracciones con motores de combustión de alta potencia.

Los intentos de la Serie 7 de BMW y el A8 de Audi para conquistar a más de esos clientes adinerados tuvieron resultados modestos a lo largo de los años. Pero el Model S de Tesla Inc. superó al Clase S en mercados como Estados Unidos y demostró que el cambio hacia lo eléctrico no pasaría por alto a los niveles más altos del mundo automotriz.

“Mercedes afirma que el Clase S es el mejor automóvil del mundo, por lo tanto, el EQS debería ser el mejor automóvil eléctrico del mundo, y probablemente será evaluado con esa expectativa en mente”, dijo Roman Mathyssek, consultor de Arthur D. Little GmbH. El estándar para el Mercedes EQS es “muy alto en todos los aspectos”.

Criticada por tardarse tanto en adoptar los vehículos eléctricos, Daimler, con sede en Stuttgart, está bajo presión para demostrar que puede mantener su destreza de ingeniería en la era eléctrica, donde la experiencia en tecnología de baterías y software es clave.

Tesla está ampliando el Model S con una nueva versión de alto rendimiento, y nuevos rivales como Lucid Motors Inc. están planeando incursiones en un segmento lucrativo aún dominado en gran parte por Mercedes, BMW, Audi y Lexus de Toyota Motor Corp.

El EQS, que cuenta con un panel digital opcional que se extiende por todo el tablero, será el primer Mercedes construido en una plataforma dedicada para automóviles que funcionan con baterías. Elimina las concesiones de ingeniería que le valieron críticas al primer vehículo eléctrico de la marca, el EQC SUV, tanto por los aficionados a los Tesla como por los fieles de Mercedes.

