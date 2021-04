Marta Sánchez muestra su outfit ibicenco

15/04/2021 MARTA SÁNCHEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Marta Sánchez es una diosa encima de los escenarios, pero también lo es a la hora de elegir looks para pasearse por las calles. Teniendo ese físico envidiable y esa sonrisa en su rostro con la que a todos nos enamora, la cantante ha colgado en su perfil de Instagram una galería de imágenes en las que ha mostrado el look ibicenco que ha elegido para este jueves.



La artista ha optado por una blusa de seda de color blanco roto remangada por los codos con un jeans regular blanco. Todo ello combinado con accesorios metálicos en tonos dorados y un recogido de pelo con doble trenza a un lado y flequillo para otro. Además, la cantante, que sabemos que es muy coqueta, ha posado con un mini bolso de Louis Vuitton.



En el calzado, Marta Sánchez ha optado por unas botas de terciopelo marrones estilo cowboy que le daban color al outfit y con que ha podido estar cómoda y elegante por las calles. No puede gustarnos más esta elección por parte de la cantante, ya sabemos que es muy dada a subir a sus redes sociales fotografía de sus outfits así que estaremos muy atentos a las próximas fotografías que cuelgue.