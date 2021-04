Lula confía en que el pleno del Supremo confirmará el fallo que anuló sus condenas

En la imagen, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. EFE/Martial Trezzini/Archivo

Brasilia, 15 abr (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva manifestó este jueves su confianza en que el pleno de la Corte Suprema confirmará la decisión de uno de sus magistrados, que anuló las penas dictadas en su contra por presunta corrupción.

"Estoy muy tranquilo", dijo Lula en una entrevista con la radio O Povo CBN, en la cual dijo "confiar" en la Justicia y en la decisión que adoptará el pleno del Supremo, que retomará este mismo jueves un proceso en el que examinará una apelación presentada por la Fiscalía General contra el fallo que dejó sin efecto las condenas.

Esa decisión fue tomada el pasado 8 de marzo por el magistrado Edson Fachin, quien consideró que los dos juicios en que Lula fue condenado a casi 25 años de cárcel fueron irregulares, ya que se realizaron en tribunales de la ciudad de Curitiba, que no tenían competencia sobre esos asuntos.

El argumento de Fachin, responsable en el Supremo de los procesos relacionados con la operación Lava Jato, es que los casos por lo que Lula fue juzgado estaban fuera de ese ámbito jurisdiccional, con lo cual anuló los procesos y decidió que sean retomados por tribunales de Brasilia, que tendrían competencia sobre esas causas.

La Fiscalía General ha apelado esa decisión y el asunto será discutido a partir de este mismo jueves por el pleno del Supremo.

Lula aseguró a la radio O Povo CNB que este nuevo paso jurídico no le "quita el sueño", porque considera "probado" que los juicios en su contra no fueron más que "un fraude" que era parte de una "persecución política y judicial" que apuntaba a retirarlo de la política.

"Desde hace cuatro años defendemos que los tribunales de Curitiba no podían juzgarme", insistió Lula, quien también reiteró que no le preocupa que los procesos sean reiniciados en Brasilia, ya que está convencido de su inocencia.

"Yo ya probé mi inocencia. Quiero ver ahora que aparezca alguien a probar mi culpa", desafió Lula, quien si se confirma la sentencia que anuló los procesos de Curitiba recuperará plenamente todos sus derechos políticos y podrá aspirar a la Presidencia en 2022.

El exmandatario garantizó que espera la decisión final del pleno del Supremo "con la cabeza erguida" y manifestó su convicción de que "la Corte Suprema es soberana", lo cual "vale para una asamblea de un sindicato, para un congreso de un partido o para la justicia".

Según Lula, si una persona con su "trayectoria de vida deja de creer en las instituciones creadas para consolidar el proceso democrático, tiene que dejar de hacer política".

En su opinión, "en caso de que haya algo equivocado, hay que pelear para corregirlo, porque la democracia es una convivencia permanente con la corrección de los rumbos de la humanidad".