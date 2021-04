Los hutíes anuncian un nuevo ataque contra la petrolera Aramco al sur de Arabia Saudí

EFE/EPA/YAHYA ARHAB/Archivo

Saná/Riad, 15 abr (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen dijeron este jueves que lanzaron un ataque con siete misiles balísticos y cuatro drones cargados de explosivos contra instalaciones petroleras de Aramco y otros objetivos militares en el sur de Arabia Saudí

El portavoz militar de los rebeldes, Yahya Sarea, indicó en su cuenta de Twitter que sus unidades "llevaron a cabo una operación ofensiva conjunta con 11 misiles y drones dirigidos a Aramco, plataformas Patriot y objetivos sensibles en Yazan", ubicado en el extremo sur de Arabia Saudí, en las costas del mar Rojo.

Añadió que la operación fue "precisa" y la justificó "en respuesta a la escalada de la agresión y el bloqueo”.

Asimismo, amenazó a Arabia Saudí con que habrá "operaciones cada vez mayores si continúa la agresión y bloqueo en nuestro país".

Desde Arabia Saudí, la coalición militar que encabeza Riad y que interviene en el Yemen en contra de los hutíes informó de la destrucción de un total de cuatro drones y dos misiles dirigidos contra Yazan.

Pero no dio detalles sobre si la petrolera Aramco fue objetivo, como en anteriores ocasiones.

La alianza de países árabes suele interceptar esos aviones no tripulados y proyectiles, y consigue destruir la mayoría antes de que alcancen su blanco.

El lanzamiento de aviones no tripulados cargados con explosivos y misiles contra el reino por parte los hutíes, movimiento apoyado por Irán, se ha intensificado en las últimas semanas aunque no han producido recientemente víctimas ni daños materiales de importancia.

En alguna ocasión, los rebeldes han reivindicado impactos contra instalaciones de Aramco, como en septiembre de 2019, cuando la petrolera suspendió el 50 % de la producción de crudo, o el más reciente, el pasado 19 de marzo, cuando un dron provocó un incendio en una refinería que no afectó al suministro.