La UA duda cuándo llegarán a África segundas dosis anticovid de AstraZeneca

Nairobi, 15 abr (EFE).- El director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), organismo de la Unión Africana (UA), John Nkengasong, aseguró hoy que no puede predecir cuándo llegarán al continente nuevas vacunas de AstraZeneca a fin de garantizar la segunda dosis de inmunización contra la covid-19.

"En estos momentos, no podemos predecir cuándo llegarán las segundas dosis", dijo Nkengasong en una conferencia de prensa virtual.

El virólogo camerunés hizo esa declaración después de que a finales de marzo el Instituto Serum de la India -principal productor de los remedios de AstraZeneca distribuidos a países de bajos ingresos a través del mecanismo Covax- paralizase su exportación de vacunas tras un nuevo repunte de la pandemia en el país asiático.

Sin embargo, el responsable de África CDC se mostró esperanzado y recordó que la primera dosis proporciona un alto grado de protección que la segunda dosis "solo refuerza".

"Confiamos en que el Instituto Serum y el Gobierno de la India liberen (nuevas) vacunas lo antes posible", añadió.

Por su parte, el coordinador del Programa de Inmunización y Desarrollo de Vacunas de la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, Richard Mihigo, aseguró en otra rueda de prensa virtual que la situación "probablemente mejorará pronto".

Mihigo recordó que en las últimas horas seis países, entre ellos Níger, Mauritania, Comoras o Guinea-Bisáu, han recibido sus primeras dosis a través de Covax, mecanismo impulsado por la OMS, entre otros, que busca garantizar el acceso global y equitativo a países de bajos y medios ingresos a la vacuna anticovid.

"Todo se ha puesto en marcha a fin de asegurar que los países reciban sus segundas dosis a tiempo", añadió Mihigo, quien recordó que entre ambas tomas se debe dejar un intervalo de hasta tres meses para una mayor eficacia.

Según datos de la OMS, un total de 45 países africanos han iniciado campañas de vacunación -algunos mediante acuerdos comerciales bilaterales-, mientras que 36 de ellos lo han hecho a través de Covax.

En relación a la suspensión temporal adoptada por Sudáfrica de continuar inmunizando con la vacuna de la farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) hasta que se investiguen seis casos de coágulos sanguíneos detectados en Estados Unidos, Nkengasong recordó que se trata de "un caso entre un millón de vacunados".

"De los 6,6 millones de vacunados seis de ellos sufrieron coágulos", especificó, mientras que el Gobierno de Sudáfrica no ha registrado ningún caso similar entre los casi 290.000 sanitarios inmunizados con esta vacuna.

Con una tasa de positividad actual del 10,2 %, África suma más de 4,3 millones de casos de covid-19 y cerca de 116.800 muertes, según las últimas cifras publicadas hoy por África CDC a las 06:00 GMT.