Koke, directo al once; Trippier y Lemar, aún en duda

Los jugadores del Atlético de Madrid durante el entrenamiento realizado este jueves en el Wanda Metropolitano para preparar el partido de la jornada 33 de LaLiga que disputa ante el Eibar el domingo en el mismo escenario. EFE/Zipi

Madrid, 15 abr (EFE).- Después de dos días de sesiones al margen, Koke Resurrección se reincorporó este jueves a los entrenamientos con el grupo, directo al once del Atlético de Madrid que idea Diego Simeone para el duelo del próximo domingo contra el Eibar en el Wanda Metropolitano, en el que aún son duda Kieran Trippier y Thomas Lemar, ambos lesionados.

Ni el lateral inglés, con un golpe lumbar sufrido el pasado domingo contra el Betis y que trabajó sobre el césped pero aparte, junto al preparador físico recuperador, ni el extremo francés, fuera del último duelo por unas molestias de las que aún no está repuesto, se han ejercitado en toda la semana al mismo ritmo que el equipo, cuando el margen se agota para estar disponible para ese encuentro.

No se entrenó este jueves -ni tampoco el miércoles- Mario Hermoso, de nuevo con trabajo alternativo, en una sesión en la que también fueron baja tanto Joao Félix, con un esguince en el tobillo derecho, como Luis Suárez, con una lesión muscular en el gemelo derecho. Ambos delanteros están descartados para este domingo.

Sin ellos ensayó de nuevo el once Simeone, con una sola novedad respecto al día anterior: la entrada de Koke, un futbolista indiscutible en las alineaciones titulares, después de dos días de trabajo alternativo, por Geoffrey Kondogbia en el medio centro, con lo que se mantendría Héctor Herrera como compañero ahí del capitán.

Dentro de una estructura de cuatro defensas, que según el momento y las circunstancias del juego es un 4-4-2 o un 4-3-3, el resto de la alineación la completarán a día de hoy: el portero Jan Oblak; los defensas Sime Vrsaljko -a la espera de si está disponible Trippier-, Stefan Savic, José María Giménez y Renan Lodi; los medios Saúl Ñíguez, Koke, Héctor Herrera y Yannick Carrasco; y los delanteros Marcos Llorente y Ángel Correa.

Moussa Dembélé, que previsiblemente volverá a la convocatoria después de dos encuentros de baja por el desmayo provocado por una bajada de tensión leve hace tres semanas, empezará en el banquillo, al igual que Geoffrey Kondogbia, que también está a disposición de Simeone tras cumplir un choque de sanción por cinco amarillas.