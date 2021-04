Kerry se reúne en Shanghái con el enviado especial chino de cambio climático

EFE/EPA/MONIRUL ALAM/Archivo

Pekín, 15 abr (EFE).- El enviado especial para el cambio climático del Gobierno de Estados Unidos, John Kerry, se encuentra en la ciudad china de Shanghái de visita oficial, durante la que se reunirá con su homólogo chino, Xie Zhenhua.

Kerry, que llegó a la metrópolis china este miércoles, se encuentra de gira en Asia oriental hasta el próximo sábado y visitará también Corea del Sur con el objetivo de preparar la cumbre climática convocada por el presidente estadounidense, Joe Biden, y que se celebrará en Washington los días 22 y 23 de abril.

"Durante la visita, Xie mantendrá conversaciones con él (en referencia a Kerry) en Shanghái. Ambos abordarán la cooperación climática entre China y Estados Unidos, la COP26 y la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas", apuntó ayer el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Zhao Lijian.

Por el momento no ha trascendido mucha información sobre la visita, aunque el diario local The Paper indicó hoy que Kerry también intercambiará pareceres con otros funcionarios chinos por videoconferencia.

Se trata de la primera visita de alto nivel de un funcionario estadounidense a China desde la llegada a la Casa Blanca de Biden, el pasado mes de enero.

The Paper asegura que la última vez que un alto funcionario de Estados Unidos viajó a China en una visita oficial fue el 20 de julio de 2019, hace más de 20 meses.

Para el investigador del Instituto de China de Estudios Internacionales Zhang Tengjun, la visita de Kerry también "es simbólica hasta cierto punto, porque de nuevo muestra que Estados Unidos todavía esperar cooperar con China en algunos asuntos globales".

El viaje de Kerry a China coincide con la visita a Taiwán del exsenador estadounidense Chris Dodd y los exvicesecretarios de Estado Richard Armitage y James Steinberg, y que ha avivado la tensión entre Pekín y Washington.

China protestó ayer por la llegada de la comitiva estadounidense y este jueves inició maniobras militares al suroeste de la isla que se prolongarán durante seis días.

Las tensiones entre China y Estados Unidos aumentaron considerablemente durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump, que dio prioridad al fortalecimiento de las relaciones con Taiwán, incluida la venta de armas, pese a que en 1979 Washington rompió sus relaciones con Taipéi en favor de la República Popular.