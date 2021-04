Juez rechaza moción para absolver a policía en la muerte de Floyd en EEUU =(Fotos archivo)= Minneapolis, Estados Unidos, 14 Abr 2021 (AFP) - El juez de Minnesota que preside el juicio contra Derek Chauvin rechazó el miércoles una moción de la defensa para absolver al expolicía acusado de matar a George Floyd el año pasado, en tanto que un forense retirado que ofició de testigo dijo que murió por ataque cardíaco y el efecto de drogas.Al plantear la moción, el abogado defensor Eric Nelson dijo que los fiscales no pudieron probar su caso contra Chauvin, un hombre blanco de 45 años, más allá de toda duda razonable y por tanto debería ser absuelto.Chauvin enfrenta cargos de asesinato y homicidio involuntario por la muerte de Floyd.Sin embargo, el juez del condado de Hennepin, Peter Cahill, denegó la solicitud."Se niega la moción de sentencia absolutoria", dijo.Un video de un transeúnte muestra a Chauvin arrodillado sobre el cuello de Floyd durante nueve minutos mientras el hombre negro, de 46 años, que yace en el suelo esposado, dice repetidamente: "no puedo respirar". text-align: left;Las imágenes del arresto y muerte de Floyd, el 25 de mayo de 2020, desataron protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en Estados Unidos y en todo el mundo. text-align: left; - Desfile de testigos -Los fiscales llamaron a casi 40 testigos durante las dos primeras semanas del juicio de alto perfil, incluidos expertos médicos, integrantes activos de la policía y retirados así como transeúntes que presenciaron el arresto.El juez Cahill también dijo que permitirá que un posible testigo de la defensa invoque su derecho de la Quinta Enmienda para no testificar.Se trata de Morries Hall, quien acompañaba a Floyd el día de su arresto y su abogada, Adrienne Cousins, le dijo al juez que su cliente "no podía responder a ninguna pregunta sin incriminarse a sí mismo".Eric Nelson pidió al juez el lunes que aislara al jurado después de que estallaran nuevas protestas en Minneapolis por la muerte de un joven negro de 20 años a manos de la policía.El juez denegó la solicitud y dijo que el jurado sería recluido luego de los alegatos finales, que se esperan para el lunes.- Drogas y problemas preexistentes-Expertos médicos convocados por la fiscalía sostuvieron que la muerte de Floyd fue causada por un "bajo nivel de oxígeno" por la presión ejercida sobre su cuello por Chauvin mientras lo tenía inmovilizado y esposado en el suelo.Pero el abogado de Chauvin ha sugerido que Hall le dio drogas ilegales a Floyd y que su muerte se debió a consumo de fentanilo y metanfetamina así como a problemas de salud subyacentes.Según el testimonio de David Fowler, un patólogo forense retirado convocado por la defensa, Floyd murió de un paro cardíaco provocado por una enfermedad cardíaca, el uso de drogas ilegales y otros factores. Esto contradecía el veredicto de varios peritos médicos puestos en el estrado de la acusación.Fowler, ex médico forense jefe del estado oriental de Maryland, dijo que no creía que Floyd muriera debido a la hipoxia y que clasificaría su muerte como "indeterminada"."Volvería a la categoría de indeterminado en este caso concreto. Uno de los usos de esta clasificación en particular es cuando hay tantos mecanismos potenciales en conflicto, cuando la forma no está clara", explicó.Su consideración es que Floyd tenía un "estrechamiento significativo de todas sus arterias coronarias"."El señor Floyd murió de arritmia cardíaca debido a una enfermedad vascular aterosclerótica hipertensiva durante la inmovilización", dijo, para subrayar que el fentanilo y la metanfetamina ingeridos por Floyd contribuían a las causas junto con "el potencial del papel del monóxido de carbono" que salía del caño de escape de una patrulla con el motor encendido junto a la que fue inmovilizado.Si bien no cree que murió por ese escape de gas, considera que fue un potencial factor en su deceso.Chauvin, veterano de 19 años del Departamento de Policía de Minneapolis, enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable del cargo más grave: asesinato en segundo grado.Una condena por cualquiera de los cargos contra Chauvin requerirá que el jurado de nueve mujeres y cinco hombres emita un veredicto unánime. El agente fue expulsado de la fuerza tras el caso Floyd.cl/ec/llu/mps -------------------------------------------------------------