Irán.- Rohani dice que Irán puede enriquecer uranio al 90% pero recalca que el país no busca hacerse con armas nucleares

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha afirmado este jueves que el país puede enriquecer uranio al 90 por ciento pero ha recalcado que no busca desarrollar armas nucleares, tras las críticas internacionales a la decisión de Teherán de elevar el porcentaje de enriquecimiento al 60 por ciento tras el incidente en la central de Natanz.



"Las preocupaciones planteadas por Estados Unidos y la percepción de que el enriquecimiento al 60 por ciento implica avanzar hacia el 90 por ciento no están sustentadas", ha indicado, si bien ha hecho hincapié en que Teherán "puede enriquecer al 90 por ciento si así lo elige".



"También pudimos haber enriquecido antes uranio al 60 por ciento", ha señalado Rohani, quien ha subrayado sin embargo que las autoridades "están decididas a mantener su promesa". "No buscamos armas nucleares", ha argüido, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.



Asimismo, ha vuelto a reclamar a Estados Unidos y a los países europeos firmantes del acuerdo nuclear de 2015 --Francia, Reino Unido y Alemania-- que cumplan con todas sus obligaciones con el pacto, antes de incidir en que Irán hará lo propio en respuesta.



"No nos importa cuándo vuelva el enemigo a la razón y muestre humildad ante la ley, pero estamos seguros de que para Estados Unidos y el resto de países participantes en el acuerdo no hay otra vía que volver a la resolución 2231 (del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) y al acuerdo nuclear", ha valorado.



"Si lo hacen, volveremos inmediatamente a todos nuestros compromisos con el acuerdo, una vez haya verificación", ha prometido, en línea con las exigencias iraníes a Estados Unidos para que retire las sanciones impuestas desde que en 2018 Washington abandonara unilateralmente el acuerdo nuclear.



El propio Rohani defendió el miércoles la decisión de comenzar enriquecer uranio al 60 por ciento y dijo que Irán no se puede quedar parado frente al "terrorismo nuclear" del que estaría siendo víctima, en alusión al ataque atribuido a Israel contra la central de Natanz.