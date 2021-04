Irán podría enriquecer al 90 % pero no busca la bomba atómica, según Rohaní

Él presidente iraní, Hasán RohuanÍ. EFE/ Sergei Chirikov Pool/Archivo

Teherán, 15 abr (EFE).- El presidente iraní, Hasan Rohaní, aseguró este jueves que su país sería capaz de enriquecer uranio a una pureza del 90 %, pero no busca poseer la bomba atómica, coincidiendo con negociaciones en Viena para rescatar el acuerdo nuclear de 2015.

"Hoy también alcanzaríamos un 90% de enriquecimiento si quisiéramos. Sin embargo, estamos decididos a cumplir nuestra promesa. No estamos buscando una bomba nuclear", dijo en un discurso televisado.

Según el pacto de 2015, conocido como JCPOA por sus siglas en inglés, Irán tiene prohibido enriquecer uranio a más del 3,67 %, aunque ese límite ya fue superado hasta llegar al 20 % en enero pasado y, ahora, ha comenzado el proceso para alcanzar el 60 %.

El 60 % se aproxima al 90 % necesario para desarrollar una bomba atómica, por lo que este paso ha sido condenado por Estados Unidos y Europa, que han expresado su preocupación por una acción que consideran "provocadora y grave".

Aludiendo a estas críticas, Rohaní subrayó que los europeos y estadounidenses no deben preocuparse y, además, no están en posición de acusar a Irán de buscar armas nucleares.

"Nuestras actividades nucleares son totalmente pacíficas, nosotros no estamos buscando la bomba atómica. Son ustedes quienes han estado buscando bombas nucleares desde el pasado, y cada año producen nuevas bombas", apostilló.

Además, el mandatario afirmó que si las otras partes del acuerdo nuclear vuelven a sus compromisos y EE.UU. levanta sus sanciones, Irán cumplirá "de inmediato sus obligaciones".

"En base al JCPOA, nuestro enriquecimiento no superará el 3,67% y pararemos el 20 % de enriquecimiento y el 60 %, por lo que ustedes deben volver a sus compromisos y no preocupase por estas cosas", aseveró.

Rohaní también insistió en que "Irán ha mostrado en la práctica que permanece leal a sus promesas", al seguir siendo miembro del JCPOA, pero las otras partes del pacto no.

El JCPOA fue firmado por Irán y el llamado grupo 5+1 (EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) para limitar el programa atómico iraní a cambio del alivio de las sanciones estadounidenses.

Sin embargo, la Administración estadounidense de Donald Trump retiró a su país del acuerdo en 2018 y volvió a imponer sanciones a Irán, que en represalia dejó de cumplir con la mayoría de sus obligaciones, como los límites al enriquecimiento de uranio.

El actual presidente, Joe Biden, ha expresado su voluntad de regresar al pacto, pero exige que Teherán vuelva a cumplir sus compromisos sin levantar antes todas las sanciones, lo que por ahora rechaza Irán.

EE.UU. participa de forma indirecta en las negociaciones de Viena entre Irán y los otros cinco signatarios del pacto, en medio de tensiones por el anuncio iraní de aumentar la pureza de su uranio enriquecido hasta el 60 % como reacción al supuesto acto de sabotaje israelí en la planta de Natanz.