Fútbol/Liga Europa.- Emery: "No pongo cartel de favorito, pero el Arsenal es uno de los principales candidatos"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, aseguró que su rival en las semifinales de la Liga Europa, el Arsenal, "es uno de los principales candidatos" al título, aunque no quiso poner ni a los 'Gunners' y a los suyos "el cartel de favorito" en la eliminatoria ni dar importancia a su pase por el club inglés.



"El Arsenal es un paso más y lo vamos a plantear como en cada eliminatoria, centrándonos en el respeto al rival y en que la dificultad es cada vez mayor. Es uno de los principales candidatos, pero si queremos hacer algo importante te vas a encontrar con equipos que parten por delante de ti como favoritos", señaló Emery en declaraciones a 'Movistar+'.



El vasco remarcó que cuentan con "las credenciales y la seriedad" y con "jugadores con experiencia y con la ilusión tremenda en hacer algo bonito", y no le dio "mayor importancia" a su paso por el Arsenal, "un gran rival" ante el que prevé "una eliminatoria atractiva".



"Su nombre lo dice todo. Necesita ganar la Liga Europa para acceder a la Champions que es el objetivo prioritario de muchos clubes y nosotros queremos trabajar por una final y un título, pero entiendo que este camino es difícil. Se han quedado fuera favoritos, y el cartel de favorito no se lo pongo a ellos ni a nosotros, pero es un candidato a ganar esta competición y va a poner todo su empeño como nosotros", añadió.



Para el técnico del 'Submarino', tienen una "oportunidad" de poder ganar el título. "Las oportunidades hay que ir generándolas y luego trabajar, ilusionarte y hacerlo lo mejor posible para aprovecharlas. Nosotros vamos a jugarlas al máximo y vivirla sobre todo, que nos dé experiencia y conocimientos, y nos permita vivir momentos únicos", expresó.



Del partido, celebró haber firmado ante el Dinamo Zagreb "una eliminatoria muy seria ante un gran equipo con jugadores muy talentosos", y elogió la figura de Gerard Moreno. "Con él encontramos rendimiento y goles. Está haciendo una grandísima temporada y eso es bueno para él, para el equipo y para los demás jugadores para que nos ayude a ser mejores", recalcó.