Fútbol/Liga Europa. Diego Martínez: "El premio emocional que dejamos a nuestra gente es más importante que el deportivo"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada, Diego Martínez, lamentó la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Liga Europa pero aseguró que "el premio emocional" que dejan a sus seguidores es "más importante que cualquier premio deportivo" tras caer con el Manchester United por un global de 4-0 en la eliminatoria.



"Ahora tenemos una mezcla de sensaciones. Por un lado, la decepción del partido que acabamos de perder y por otro, el orgullo tremendo. Hemos competido al mejor nivel pero no hemos tenido acierto ni eficacia. Eso no se ha dado para nosotros", indicó Diego Martínez a Movistar.



"Sólo puedo agradecer a mis jugadores porque hoy el equipo ha merecido ese gol en la segunda parte. A pesar de las dificultades, el equipo ha respetado sus valores y su identidad hasta el último segundo", añadió el técnico granadinista tras la derrota por 2-0 en Old Trafford.



Preguntado por las posibilidades de superar la eliminatoria y la ilusión despertada en la ciudad, el técnico aseguró que eso es "parte del éxito". "Que la gente sintiese que podíamos pasar la eliminatoria es parte del éxito conseguido. Eso lo reafirmo, hemos tenido nuestras opciones pero cuando no eres eficaz es muy difícil", incidió.



"En la ida empezamos bien, pero llegó un gol suyo muy pronto. Luego, el penalti en el último minuto en una jugada rara. Hoy también hemos empezando remando con el gol temprano pero el equipo se ha vuelto a levantar. Hemos tenido ocasiones, una de Yangel Herrera, nos volcamos en la segunda parte y hoy jugamos nuestro partido 50 de la temporada y el 15 de la Europa League en nuestro año del debut. El camino ha sido inolvidable", manifestó.



"El premio emocional que dejamos a nuestros aficionados es más importante que cualquier premio deportivo", añadió Martínez, que subrayó el grupo humano del vestuario. "Me quedo con las personas que tengo alrededor: jugadores, cuerpo técnico... por creer en lo imposible y porque a nadie se le pasaba por la cabeza que el Granada iba a llegar a cuartos de final", espetó.



"El equipo ha dado una magnífica imagen y con eso me quedo. Nos faltó acierto pero dimos el máximo nivel. El rival es un club que está en otro mundos respecto a nosotros y que hayamos sido capaces de competir con esta dignidad -para mí- es lo que me vale", sentenció.