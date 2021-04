Funcionarios europeos se reunieron con una delegación de Maduro "a petición suya"

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET /Archivo

Bruselas, 15 abr (EFE).- Una delegación de diputados venezolanos fue recibida por funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas "a petición suya", confirmó hoy a Efe un portavoz de esa unidad capitaneada por el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.

"Los funcionarios del SEAE se reunieron con una delegación de diputados venezolanos de la Asamblea Nacional de 2021 a petición suya", manifestó el portavoz de Exteriores Peter Stano.

Precisó que aunque, en general, el SEAE no informa sobre ese tipo de reuniones "técnicas", que "forman parte de la rutina diplomática diaria", en este caso "particular" hacen una excepción por haberse "difundido algunas percepciones erróneas" sobre esa cita en la prensa.

Precisó que en ese encuentro "los funcionarios del SEAE reiteraron la posición de la UE sobre la falta de legitimidad democrática de las elecciones legislativas de diciembre".

Además, recordaron a la delegación venezolana "la necesidad de aumentar el acceso humanitario para hacer frente a la dramática situación en Venezuela, así como la disposición de la UE a apoyar los esfuerzos de diálogo para superar la crisis política, particularmente ante el agravamiento de la pandemia de Covid-19".

"Tal y como se recoge en las conclusiones del Consejo de enero sobre Venezuela, la UE seguirá comprometiéndose y trabajando con todas las partes interesadas en Venezuela para fomentar el diálogo pacífico y una solución democrática y sostenible a las crisis del país", concluyó Stano, que no precisó la composición de la delegación venezolana ni el momento en que se produjo la reunión.

Según algunos medios, la delegación venezolana estaba encabezada por la vicepresidenta del Parlamento, la chavista Iris Varela.

En un tuit, la jefa de los eurodiputados populares en el Parlamento Europeo, Dolors Monserrat, consideró "intolerable que el equipo de Borrell se reúna en Bruselas con representantes de Maduro en la Asamblea ilegítima de Venezuela", por lo que exigió "explicaciones" del jefe de la diplomacia europea.