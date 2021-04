Estados Unidos.- Bezos opina que Amazon debe mejorar su relación con los empleados, pese a ganar la votación sindical en EEUU

NUEVA YORK, 15 (EUROPA PRESS)



El fundador, presidente y consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, considera que la compañía tiene que mejorar su relación con sus empleados tras la votación sindical realizada en el centro logístico de la ciudad de Bessemer (Alabama), pese a que la mayoría de empleados votó en contra de organizarse en un sindicato.



En su carta anual a los accionistas, Bezos ha reconocido que no es complaciente con la decisión. "Aunque los resultados de las elecciones fueron claros y nuestra relación con los empleados es sólida, está claro que tenemos que tener una mejor visión de cómo creamos valor para nuestros trabajadores", ha asegurado el ejecutivo.



De los 5.800 empleados de Amazon en el centro de Bessemer que estaban llamados a las urnas, únicamente acudieron a votar 3.215 empleados. El conteo final de los votos, que se alargó durante más de una semana, finalizó con 1.798 votos en contra y 738 a favor.



"Siempre hemos querido ser la empresa del planeta más centrada en los consumidores. No vamos a cambiar eso, es lo que nos ha llevado hasta aquí. Pero me comprometo a otra cosa más: vamos a ser el mejor empleador del planeta y el mejor lugar para trabajar", ha apostillado Bezos.



Por otro lado, en la misiva remitida a los accionistas de la empresa, Bezos ha informado de que Amazon ya cuenta con 200 millones de suscriptores 'prime' en todo el mundo, que emplea directamente a 1,3 millones de trabajadores y que 1,9 millones de empresas utilizan la plataforma de Amazon para vender sus productos.