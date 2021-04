España.- Campo niega que indultos y la reforma del delito de sedición lleven "retraso" y espera diálogo con Generalitat

13/04/2021 El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, interviene durante un acto en recuerdo de Landelino Lavilla, en el Congreso de los Diputados, a 13 de abril de 2021, en Madrid (España). El Congreso ha rendido tributo este martes a Landelino Lavilla, que fue presidente de la Cámara durante la I Legislatura (1979-1982) y exministro de la Unión de Centro Democrático (UCD). Lavilla falleció hace justo ahora un año, a los 85 años. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha negado este miércoles que la tramitación de los indultos de los presos independentistas y la reforma del delito de sedición del Código Penal vayan "con retraso" y ha confiado en que haya un diálogo cuando haya un nuevo Govern en Cataluña.



En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha asegurado que el periodo medio para la tramitación de indultos está entre los 10 y 14 meses, aunque ha advertido de que cada caso puede tener una deriva temporal.



"No llevan retraso. Son muchos los informes que hay que solicitar y causas. Unos acabarán antes y otros después", ha recalcado Campo, con lo que ha enmarcado la tramitación de dichos indultos en los parámetros de la normalidad.



Tras evitar pronunciarse si es partidario de aprobar estos indultos a falta del informe del Tribunal Supremo, ha añadido que el Gobierno tomará una decisión cuando sea el momento "y lo hará con plena responsabilidad".



Sobre la reforma del delito de sedición, ha explicitado que están avanzando y que están comparando los Códigos Penales y las iniciativas que se aplican en otros países, entre otras acciones.



SOBRE PUIGDEMONT



Al preguntársele si esta reforma podría contemplar que el expresidente catalán Carles Puigdemont pudiera volver a España, Campo ha aclarado que "nunca se hace una ley pensando en nadie" y que, cuando se aprueba una ley, es aplicable a todos los que puedan encubrirse.



El ministro también ha insistido en la necesidad de que hay "un diálogo permanente y constante" para buscar una solución al conflicto catalán, y ha añadido que el Gobierno central siempre tiene la mano tendida a ello.



"Hay que sentarse par hablar, hay que querer hablar, y tener una situación de sosiego para poder hablar. Ahora estamos en situación de 'impass' en Cataluña, pero estoy convencido de que cuando se normalice la situación y haya un Govern estable se podrá hablar", ha sostenido.



Sobre si este diálogo se posible aunque los presos del 1-O estén en prisión, Campo ha admitido que puede lo "condicionar" pero considera que no se puede esperar más y que hay que dialogar para buscar una solución.



INFORME DE LA CE Y CGPJ



Tras reivindicar que España goza de unos parámetros de democracia plena, Campo ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo extensible que repasarán ámbitos delictivos relacionados con de la libertad de expresión, y que por ello están trabajando en una reforma de la 'Ley Mordaza'.



Sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha recordado que tiene mandatos de cinco años y que luego debe renovarse íntegramente, algo que "no se produce porque hay un bloqueo, lo que es una anomalía"



"El acuerdo parlamentario estaba prácticamente cerrado, como se dijo en verano. Esperamos que de forma inmediata sea una realidad", ha reclamado el ministro.



ESTADO DE ALARMA



En relación a que el 9 de mayo acabe el estado de alarma, Campo ha asegurado que no le preocupa que sean los jueces los que deben decidir sobre posibles restricciones, y ha añadido que ha habido "muy pocas resoluciones" contrarias a las decisiones de gobiernos autonómicos.



"Tenemos un paraguas jurídico que es la ley", ha defendido el ministro, que ha avalado la gestión global de cogobernanza que, a su juicio, se ha llevado a cabo hasta ahora.



REY EMÉRITO



Sobre la figura de rey emérito, ha mostrado su "preocupación y cierta perplejidad" por los hechos acontencidos, pero ha recalcado que la justicia funciona para todos igual en España.



"No tengo dudas de que si fuera llamado tardaría dos segundos en venir", ha añadido también el ministro al respecto.