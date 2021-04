El partido ultraderechista pide revisión de las actas de las elecciones en Perú

Un hombre vota en un centro electoral en el distrito de Villa El Salvador, el 11 de abril de 2021, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 15 abr (EFE).- El partido ultraderechista Renovación Popular, del candidato Rafael López, pidió a las autoridades electorales de Perú que se revisen todas las actas de las elecciones generales celebradas este domingo en su país bajo la amenaza de no reconocer los resultados e ir a los tribunales.

El documento, publicado por López en su cuenta de Twitter, fue enviado este miércoles a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por el representante técnico de Renovación, Fernando Sandoval, quien enfatizó que si su pedido no es atendido el partido desconocerá los resultados de los comicios.

RECUENTO AL 99,95 %

La agrupación formalizó su solicitud cuando el recuento de votos ha llegado al 99,95 % y otorga a López el tercer lugar en las presidenciales, con 11,68 %, por detrás del ultraizquierdista Pedro Castillo, que recibe 19,11 %, y la derechista autoritaria Keiko Fujimori, con 13,36 %.

Con los resultados casi al 100 %, ya se ha determinado que Castillo y Fujimori disputarán una segunda vuelta electoral el próximo 6 de junio.

En el caso del Congreso, con actas procesadas al 99,41 % Renovación Popular también ocupa la tercera posición, con 10,18 % de los votos, lo que le otorgaría unos 13 escaños en el Parlamento de 130 legisladores.

"SALVAGUARDA DE DECISIÓN POPULAR"

En el documento, Sandoval solicitó "la revisión completa de actas electorales" para la presidencia y el Congreso "a nivel nacional" y dijo que esto debe hacerse en presencia de sus representantes legales "en las oficinas jurisdiccionales de ONPE a nivel nacional".

Añadió que hizo este pedido "en salvaguarda de la decisión popular del pueblo peruano" y del voto hacia sus candidatos a los cargos ejecutivos y legislativos.

"La no atención de la presente solicitud conlleva a no reconocer el proceso electoral a nivel nacional 2021 y consecuentemente nos veremos obligados a realizar las respectivas denuncias penales", concluyó.