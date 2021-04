El Parlamento venezolano cita a 100 personas por posibles delitos de exdiputados

El presidente de la comisión, el diputado José Brito, señaló que "el informe preliminar está en su fase final", aún antes de haber escuchado las comparecencias de quienes han sido citados. EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo

Caracas, 15 abr (EFE).- La comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) venezolana que investiga los presuntos delitos que cometieron los diputados opositores del curso anterior citó a un centenar de personas para distintas comparecencias e interpelaciones, informaron este jueves fuentes del Legislativo.

La comisión también aprobó la creación de seis subcomisiones en distintas áreas con el objetivo de "optimizar el proceso de interpelación y comparecencia para tener resultados lo más rápido posible", reza un comunicado de la comisión, que no respondió a una petición de Efe para hacer pública la lista de citados.

El presidente de la comisión, el diputado José Brito, señaló que "el informe preliminar está en su fase final", aún antes de haber escuchado las comparecencias de quienes han sido citados.

También señaló que será incorporado a la investigación el audio "filtrado" del opositor Sergio Vergara, quien fue mano derecha de Guaidó.

La filtración la hizo pública este martes el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, quien acusó a Vergara de reunirse con los exdiputados, cuyo mandato terminó el pasado 5 de enero, para armar un plan y "robarse 53.273.133 dólares de lo que el Gobierno de EE.UU. tiene secuestrados a Venezuela".

Brito aclaró que, en las comparecencias e interpelaciones, se usarán cuestionarios que deberán contestar las personas citadas.

Asimismo, aseguró que "tiene adelantada" una investigación sobre una situación "muy delicada" en Monómeros, una filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ubicada en Colombia y cuya directiva fue designada por el anterior Legislativo que encabezaba Juan Guaidó.

El parlamentario, que formó parte de las filas de la oposición que encabeza Guaidó hasta el 5 de enero de 2020, cuando varios de sus excompañeros le acusaron de haber sido sobornado por el Gobierno, prometió "prontas revelaciones" sobre Monómeros, añade la información.

Asimismo, recordó que la comisión especial elevará sus investigaciones a la plenaria de la AN, "que tendrá la posibilidad de solicitar la responsabilidad política a un conjunto de personas que causaron daños a la República y que son situaciones que no pueden volver a ocurrir".