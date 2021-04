El Oporto, al asalto del Sporting, mientras el Benfica aún sueña

Vila Nova De Gaia (Portugal), 12/04/2021.- FC Porto's EFE/EPA/FERNANDO VELUDO/Archivo

Lisboa, 15 abr (EFE).- El Oporto intentará reducir la distancia de seis puntos con el líder, el Sporting, en su visita de esta jornada al campo del colista, el Nacional. El Benfica, a 9 de "los leones y que aún sueña con el campeonato, recibe al Gil Vicente y los verdiblancos se medirán al Farense, antepenúltimo.

El Sporting, que tenía hace dos semanas un colchón de 10 puntos sobre el segundo, el Oporto, ha visto reducida la ventaja tras sus dos empates consecutivos y necesita la victoria si quiere evitar complicaciones a falta de 8 jornadas y 24 puntos por disputar.

Para el encuentro que disputarán mañana en Faro no contará con su técnico, Rúben Amorim, sancionado con tres partidos por protestas.

El Oporto, con una salida fácil, a priori, el próximo domingo, ha encadenado 5 victorias consecutivas en la Liga Portugal y ahora sólo tiene entre sus objetivos el campeonato portugués, ya que el pasado martes fue apeado de la Liga de Campeones por el Chelsea.

Otro equipo que se ha recuperado para la recta final del campeonato ha sido el Benfica, que ha logrado meterse en la pugna tras seis victorias consecutivas.

Jorge Jesus ha encontrado en el delantero suizo Haris Seferovic su mejor aliado, que ha relegado al banquillo a la estrella uruguaya Darwin Núñez.

Los encarnados jugarán el sábado en el Estadio da Luz donde recibirán a un Gil Vicente que se encuentra en la mitad de la tabla con 28 puntos.

Sin embargo, "las águilas" no deben perder de vista al cuarto clasificado, el Braga, que se encuentra a sólo tres puntos de la tercera plaza, una posición muy deseada, ya que da acceso a jugar la Liga de Campeones.

El Braga se enfrenta el próximo sábado a la escuadra del Rio Ave, una equipo en el que ha vuelto a ver la luz el exmadridista Fábio Coentrão, que la pasada jornada anotó un tanto en el empate a tres contra el Boavista.

Mañana, viernes, abrirá la vigésima séptima jornada el encuentro entre el Boavista -que lucha por la salvación, y el Paços de Ferreira, que tiene prácticamente asegurada la quinta plaza y que para este encuentro no contará con su medio centro de referencia, Stephen Eustáquio.

El sábado se enfrentarán Vitória de Guimarães y Santa Clara, dos equipos que luchan por la sexta posición, ya que están empatados a 35 puntos.

Ese mismo día se completa con el Moreirense-Tondela y el partido entre Belenenses y el Marítimo de Julio Velázquez, antepenúltimo en posición de promoción.

Además, el Famalicão y Portimonense se enfrentarán el próximo domingo.

Partidos de la 27ª Jornada:

. Viernes, 16 de abril

Boavista - Paços de Ferreira

Farense - Sporting

. Sábado, 17 de abril

Vitória de Guimarães - Santa Clara

Moreirense - Tondela

Benfica - Gil Vicente

Belenenses - Marítimo

Rio Ave - Braga

. Domingo, 18 de abril

Famalicão - Portimonense

Nacional - Oporto.

