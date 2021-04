El Gobierno alemán y el RKI subrayan la urgencia de romper la tercera ola

EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Berlín, 15 abr (EFE).- El presidente del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, Lothar Wieler, y el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, instaron hoy a tomar medidas ya para romper la tercera ola de la pandemia y señalaron que recurrir sólo al "freno de emergencia" no puede ser una opción.

Wieler comparó la actual situación con un vehículo que circula a cien por hora, cuando debería ir a treinta, por una carretera de los Alpes Dolomitas, llena de curvas y junto a un precipicio.

"Si entro a cien por hora, es peligro de muerte, me salgo de la carretera, y ahí ya no hay freno de emergencia que valga", dijo al referirse al mecanismo acordado por la canciller, Angela Merkel, y los poderes regionales que el Gobierno busca anclar ahora en una ley federal para garantizar su cumplimiento de manera uniforme.

En ese sentido, Wieler exigió el apoyo de todas las autoridades competentes para romper esta tercera ola, con normas, estrategias, pero sobre todo con su "aplicación consecuente".

Subrayó que hay que actuar ahora para salvar vidas y aunque la campaña de vacunación avanza a buen ritmo, recordó que la mayoría de la población no está vacunada y que muchos tendrán que esperar aún meses para recibir la primera dosis de uno de los preparados disponibles.

Por otra parte indicó que la mutación B.1.1.7 de virus, conocida como la variante británica, representa ya el 90 % de los nuevos contagios.

En tanto, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, criticó que aparentemente muchos están esperando a que se apruebe el borrador de reforma de la ley de Protección contra Infecciones, cuando de hecho las herramientas para luchar contra la pandemia ya existen en el marco de lo acordado entre el Gobierno federal y los estados federados.

Esperar a la ley, cuya aprobación por parte del Parlamento no llegará antes de la semana que viene, no resuelve la situación "aguda" en la que se encuentra Alemania, advirtió y subrayó que "cada día cuenta".

"El tiempo apremia", dijo, y agregó que todo lo que no se haga ahora se verá reflejado dentro de dos a tres semanas.

Las autoridades sanitarias verificaron 29.426 nuevos contagios y 293 muertos por o con covid-19 en las últimas 24 horas y la incidencia acumulada en siete días ha escalado hasta los 160,1 nuevos casos por cada 100.000 habitantes.