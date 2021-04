El fútbol de Costa Rica se queda corto en la Liga de Campeones de Concacaf

l jugador Marcel Hernández (i) del equipo del Alajuelense es marcado por Esteban Espindola (d) del Saprissa. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 15 abr (EFE).- Con Alajuelense y Saprissa eliminados en la primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf, el fútbol de Costa Rica se queda corto, un año más, en el torneo de clubes más importante de la región del que solía ser protagonista.

El Alajuelense fue eliminado el martes por el Atlanta United estadounidense al perder los dos partidos por 1-0, mientras que el Saprissa cayó goleado el miércoles por 4-0 como visitante ante el Philadelphia Union estadounidense, para un global de 5-0.

Muy lejos está la época en la que el Saprissa y el Alajuelense llegaban a pelear las instancias finales e incluso el título de este certamen ante los poderosos equipos mexicanos.

El crecimiento de la liga estadounidense MLS en los últimos años es evidente y también ha restado el protagonismo a los clubes costarricenses, lo que ha quedado de manifiesto en esta edición del torneo.

El Alajuelense fue campeón de la Concacaf en 2004 y el Saprissa en el 2005, pero desde entonces los equipos costarricenses ya no volvieron a alcanzar las fases finales y su eliminación en las primeras rondas se ha vuelto algo frecuente.

EL ALAJUELENSE Y SU AMBICIOSO PROYECTO

El Alajuelense, vigente campeón de Costa Rica, llegó a la Liga de Campeones con altas aspiraciones por el equipo que ha construido y sus avances en materia de dirigencia e infraestructura, que le ha permitido construir uno de los Centros de Alto Rendimiento más avanzados de la región y presentar un proyecto para un nuevo estadio.

El equipo rojinegro ganó a inicios de este año la Liga Concacaf, en la que compiten equipos centroamericanos y caribeños y que es la antesala de la Liga de Campeones, lo que le daba un cartel importante.

Reforzado con el goleador cubano, Marcel Hernández; el delantero de las selección tica Johan Venegas y el histórico '10' Bryan Ruiz, entre otros, el Alajuelense buscaba retomar el protagonismo en la Concacaf, pero no consiguió superar al Atlanta United.

Con su equipo estelar, el Alajuelense cayó en casa 0-1 en la ida en un partido en el que el equipo estadounidense jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión del portero Brad Guzan.

En la vuelta del pasado martes, el Alajuelense perdió a sus principales figuras pues hicieron viajes al exterior con sus respectivas selecciones a finales de marzo y el Gobierno de Estados Unidos les exigía un periodo de cuarentena para aprobarles el ingreso, como parte del contexto de la pandemia de la covid-19.

Con un equipo repleto de juveniles, el Alajuelense puso en aprietos al Atlanta en el partido de vuelta, pero al cierre del compromiso, en un contragolpe, encajó el 1-0 y cayó derrotado.

EL SAPRISSA, LEJOS DE SU ÉPOCA DE GLORIA

El Saprissa es el equipo costarricense con más apariciones en la Liga de Campeones y el último que ganó el torneo en 2005, e incluso ese año compitió en el Mundial de Clubes de la FIFA, en el que obtuvo el tercer lugar.

En aquel equipo jugaba el portero Keylor Navas, hoy en el PSG francés, y fue uno de los planteles históricos del Saprissa.

El centrocampista Christian Bolaños integró ese plantel y tras un largo paso por Europa y la MLS, retornó al Saprissa donde a sus 36 años no pudo ayudar mucho para que el equipo avanzara en la Concacaf este año.

En medio de una crisis de resultados (10 partidos seguidos sin ganar) y numerosas lesiones en figuras importantes, el Saprissa cayó goleado en el global 5-0 ante el Philadelphia Union.

La ida fue derrota 0-1 para el conjunto costarricense y en la vuelta el equipo se derrumbó en el segundo tiempo y encajó 4 goles en esos 45 minutos.

Douglas Marín