El consumo de alcohol cayó un 12,5 % en Europa por el descenso en los países del Este

Copenhague, 14 abr (EFE).- El consumo de alcohol se redujo un 12,5 % en Europa debido a la caída registrada en los países del Este, los mayores consumidores, según un informe difundido este jueves por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio recoge las estimaciones sobre porcentajes de consumo de alcohol en el mundo basados en las estadísticas proporcionadas por los propios países de la región europea de la OMS y compara datos de 2010 y 2016.

La media de consumo anual de alcohol por persona pasó de 11,2 a 9,8 litros, aunque el de los hombres es cuatro veces superior al de las mujeres, resalta el informe, que apunta a que en 34 de los 53 países de la región se produjo una caída (del 10 % en dieciséis) y que en 17 subió.

Los mayores descensos se produjeron en Azerbaiyán (72,2 %), Ucrania (40,2 %) y Bielorrusia (36,1 %), mientras que las principales subidas fueron en Tayikistán (35,9 %), Israel (30,2 %) y Macedonia del Norte (28,1 %).

En la lista de países de la región, Azerbaiyán es donde menor consumo se registra (por debajo de un litro al año de media), seguido por Turquía (dos litros) y Uzbekistán (2,3).

ESPAÑA, LIGERAMENTE POR ENCIMA DE LA MEDIA EUROPEA

Moldavia, con 15 litros de media, Lituania (con unas cifras similares) y República Checa (14,5) son los mayores consumidores.

España, con 10 litros, se sitúa ligeramente por encima de la media de la región, que es de 9,8.

La media de litros consumidos por la población española se redujo un 5 % entre 2010 y 2016, según el estudio.

"Aunque el informe documenta descensos generalizados en el nivel de alcohol consumido per cápita como indicador central, esas mejoras se observaron solo en ciertos países, sobre todo en el Este, donde el daño atribuido al alcohol sigue siendo muy alto", apunta la OMS.

Esa caída se explica sobre todo porque los países del Este han introducido en los últimos años medidas para reducir el consumo y han impulsado estrategias dirigidas a las grupos de mayor riesgo.

La región europea se mantiene como la de mayor consumo de alcohol en el mundo y la mortalidad atribuible al alcohol es todavía "excepcionalmente alta".

UNA DE CADA DIEZ MUERTES SE DEBE AL ALCOHOL

De acuerdo con el estudio, una de cada diez muertes al año en la región europea es causada por el alcohol y el porcentaje es mayor en la juventud.

En el grupo de 15 a 19 años, sube al 15,6 %, y en el de 20 a 24 años, al 23,3 %.

La OMS destaca que unos 2.545 adultos mueren al día por consumo de alcohol excesivo en la región y que uno de cada ocho años de vida se pierden por culpa del alcohol.

"El alcohol no es una mercancía ordinaria y no debe ser tratado como tal. Para mejorar la salud de toda la gente en la región, sin dejar a nadie atrás, necesitamos un compromiso renovado para reducir el consumo y el daño atribuible a este", señaló la directora de la División de Programas de Salud de la OMS, Nino Berdzuli.