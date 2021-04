Egipto permite la salida de 2 tripulantes de "Ever Given" por motivo personal

EFE/EPA/KHALED ELFIQI/Archivo

El Cairo, 15 abr (EFE).- La Autoridad de Canal de Suez anunció hoy que ha permitido a dos tripulantes del portacontenedores "Ever Given" abandonar el buque por "motivos personales", después de que esta semana quedara retenida en aguas egipcias por orden de un tribunal local.

En un comunicado, el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie aseguró que "se ha permitido a dos tripulantes del barco panameño que lo abandonaran por circunstancias personales de urgencia", sin dar más detalles.

Ademas, destacó que la entidad gestora del canal "coopera totalmente para satisfacer todas las necesidades de la tripulación" del gran portacontenedores, que está retenido desde el día 29 de marzo en la zona del Gran Lago, en el punto intermedio del canal del Suez.

Por otra parte, indicó que continúan las investigaciones sobre el accidente del "Ever Given", que encalló en una orilla del canal y se atravesó, provocando el bloqueo de la vía marítima por seis días, en paralelo con las negociaciones con la empresa propietaria y la compañía de seguros para llegar a "un acuerdo conveniente para todas las partes".

El pasado martes la aseguradora británica UK P&I Club reveló que la autoridad gestora del canal reclama una compensación de 916 millones de dólares (767 millones de euros) a los propietarios del "Ever Given".

Esta reclamación incluye una partida de 300 millones de dólares (251 millones de euros) por "perdida de reputación" y otros 300 millones de dólares en concepto de "bono de salvamento", según la compañía aseguradora.

El día anterior, el Tribunal Económico de Ismailiya tomó la decisión de que el buque permanezca retenido en aguas del canal, donde ha estado desde el día en que fue desencallado gracias a una operación en la que participaron equipos locales y otros extranjeros enviados por las empresas que gestionan la mercancía del barco y la propietaria.