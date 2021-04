EEUU.- Un panel de expertos de los CDC pospone la decisión sobre si continuar usando la vacuna Janssen

01/01/1970 Vacuna de Janssen contra la COVID-19 de una sola dosis POLITICA SALUD JANSSEN



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Un panel de expertos asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha pospuesto ese miércoles al decisión sobre si continuar el uso del inmunizador Janssen contra la COVID-19, desarrollado por Johnson & Johnson, que ha sido suspendido temporalmente.



En concreto, el panel ha argumentado durante una sesión de emergencia que necesita más tiempo para recopilar más información antes de poder emitir nuevas recomendaciones, informa 'The Hill'.



La vacuna de Johnson & Johnson ha sido puesta en pausa temporal debido a su posible relación con la formación de coágulos de sangre poco comunes.



Así, la paralización de inyecciones con Johnson & Johnson continua por el momento, ya que los expertos tampoco han definido una nueva fecha para volverse a reunir, aunque se espera que la próxima semana se vuelvan a reunir para seguir abordando el biólogico desarrollado por la farmacéutica estadounidense.



Los miembros del panel, no obstante, han adelantado que no consideran que la inyección sea necesariamente peligrosa o que los riesgos superen a los beneficios, pero han señalado que prefieren ser cautelosos y continuar con la paralización hasta que cuenten con el nivel de evidencia que haga que se sientan cómodos para tomar una decisión.



Los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomendaron el martes la suspensión de la vacuna de Johnson & Johnson después de que se registraran seis casos de coágulos sanguíneos entre los casi siete millones de personas que han recibido la vacuna en el país. De entre estos casos, una persona falleció.



En todos los casos se trata de mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 48 años, y todas ellas presentaron síntomas entre seis y trece días después de la vacunación. Lo raro de estos casos es que todos presentaron una afección conocida como trombocitopenia, en la que el cuerpo tiene un nivel bajo de plaquetas.