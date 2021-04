Diego Martínez se va "con una mezcla de decepción y orgullo"

EFE/EPA/Peter Powell

Redacción deportes, 15 abr (EFE).- El entrenador del Granada, Diego Martínez, reconoció que se marcha de Old Trafford, donde su equipo cayó eliminado en los cuartos de final de la Liga Europa ante el Manchester United al perder por 2-0 en la vuelta, "con una mezcla de decepción y orgullo".

"Hay decepción por el partido que acabas de perder, pero un orgullo tremendo porque el Granada ha competido la eliminatoria a su mejor nivel", comentó el técnico tras el choque en Movistar.

Diego dejó claro que "para pasar tienes que tener eficacia, acierto y que se den cosas que no se dieron", destacando que "el equipo ha merecido el gol en la segunda parte y pese a todas las dificultades, ha respetado sus valores y su identidad hasta el último segundo".

"Nuestro éxito es que todo el mundo sienta que el Granada podía pasar la eliminatoria, hemos tenido nuestras opciones, pero no fuimos eficaces", añadió el técnico, quien reconoció que el tempranero gol del United fue "un palo".

Sobre la andadura europea del Granada comentó que "el camino ha sido inolvidable" y se queda "con las personas, los jugadores y el equipo técnico" con los que la ha compartido "el camino".

"Llegar a cuartos de final para el Granada no se le pasaba por la cabeza a nadie, pero juntos lo hemos conseguido y el equipo hoy ha dado una magnifica imagen" ante un rival que está "en otro mundo" respecto al Granada, aseveró.

"El premio y el legado emocional que le dejamos a nuestros aficionados es mayor que cualquier logro deportivo. Las imágenes del final tienen que ver con el agradecimiento a los que nos han traído hasta aquí y nos han hecho muy felices", sentenció.