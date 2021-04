Dell se dispara un 8 % tras anunciar que se desprenderá de VMware

Dell Technologies Inc (DELL) anunció que tenía previsto escindir para finales de año su participación en el gigante del software VMware Inc, valorada en 52.000 millones de dólares. EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo

Nueva York, 15 abr (EFE).- La cotización de la empresa de ordenadores Dell se ha disparado este jueves en la bolsa de Nueva York más de un 8 % un día después de anunciar que se desprenderá de su participación del 80,6 % en el fabricante de software VMware.

A medida sesión de hoy (16.00) GMT sus acciones cotizaban a 100,69 dólares, un 8,6 % más que al cierre de ayer.

Dell Technologies Inc (DELL) anunció el miércoles que tenía previsto escindir para finales de año su participación en el gigante del software VMware Inc (VMW), valorada en 52.000 millones de dólares, aunque ambas empresas continuarán siendo "socios importantes".

Según el diario The Wall Street Journal, la operación ayudará a la empresa de ordenadores personales a reducir su abultada deuda y fortalecer su posición financiera.

Ambas compañías se unieron en 2016, pero VMware, que el pasado febrero anunció una deuda de 33.000 millones de dólares, ha lastrado al fabricante de ordenadores, que ahora quiere soltar peso.

"Después de una revisión exhaustiva de las posibles opciones estratégicas, ambas partes determinaron que esta transacción simplificará las estructuras de capital y creará valor empresarial adicional a largo plazo", indicaba el comunicado publicado este miércoles.

Una vez que la transacción se haga efectiva, VMware distribuirá un dividendo especial de entre 11.500 y 12.000 millones de dólares a todos sus accionistas incluido Dell Technologies, de los que, dada su participación del 80,6 %, le corresponderán entre 9.300 y 9.700 millones de dólares.

El comunicado agrega que Dell "tiene la intención de utilizar los ingresos netos para pagar la deuda, posicionando a la empresa bien para las calificaciones de grado de inversión".