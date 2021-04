Curry, Embiid, Westbrook y Doncic protagonizan una noche de puro "Showtime"

El jugador de los Dallas Mavericks Luka Doncic (77) en acción durante un partido contra los Memphis Grizzlies en la primera mitad del juego en el FedEx Forum de Memphis, Tennessee, EE. UU., 14 de abril de 2021. EFE / Karen Pulfer Focht

Houston (EE.UU.), 15 abr (EFE).- Las lesiones impidieron que los "Big Three" de Brookyn tuviesen juntos su primer gran duelo estelar contra los Philadelphia Sixers en la lucha entre los dos mejores equipos de la Conferencia Este por el liderato, pero la jornada compensó al mundo del baloncesto de la NBA con una noche de puro "Showtime", en la que Stephen Curry, el camerunés Joel Embiid, Russell Westbrook y el esloveno Luka Doncic fueron los protagonistas con sus genialidades.

Al igual que los reservas de Los Angeles Clippers, que sin ningún titular con el equipo, fueron capaces de ganar de visitantes.

Curry mantuvo su magia encestadora al conseguir 42 puntos, incluidos 25 en el tercer periodo, y los Golden State Warriors se fueron de Oklahoma City con una victoria abrumadora a domicilio de 109-147 ante el equipo local de los Thunder.

El dos veces premio Jugador Más Valioso (MVP) de la liga anotó sus ocho tiros de campo en el tercer cuarto, incluidos seis triples, para conseguir su mejor marca total en un periodo esta temporada.

Curry llegó al partido tras anotar 53 puntos en el anterior encuentro frente a los Denver Nuggets que le permitieron ser el máximo encestador en la historia del equipo y ante los Thunder brilló con otros 11 de 16 triples, de los 14 de 20 tiros de campo que hizo, además de dar ocho asistencias.

El partido fue el segundo consecutivo que tuvo al menos 10 triples, la segunda vez que ha logrado esas marcas en duelos seguidos durante su carrera. Además por octava ocasión en fila aportó al menos una treintena de puntos, su mejor racha profesional.

Solo llegó el base Kyrie Irving con los Nets para el duelo ante Sixers y Embiid lo recibió con otra actuación de candidato a MVP al aportar un doble-doble de 39 puntos y 13 rebotes que fueron decisivos en el triunfo de Philadelphia por 123-117.

La victoria, la tercera consecutiva, dejó a los Sixers (38-17) líderes solitarios en la División Atlántico y en la Conferencia Este con un juego de ventaja sobre los Nets (37-18).

Embiid anotó 21 puntos en la primera mitad, el decimocuarto partido que la termina con al menos 20 puntos.

Sin Kevin Durant, James Harden, Blake Griffin y LaMarcus Aldridge, los Nets se presentaron en el Wells Fargo Center, con Irving como la única estrella y no defraudó con su clase individual al aportar 37 puntos, incluidos 23 en la primera mitad, y nueve asistencias, que al final no pudieron evitar la derrota.

No importa en que campo juegue ni el rival al que se enfrente, Westbrook se volvió a mostrar imparable con su baloncesto completo y alcanzó el vigésimo cuarto triple-doble que junto a los 31 puntos del escolta Bradley Beal dejaron a los Washington Wizards ganadores a domicilio por 111-123 ante los Sacramento Kings.

Westbrook sumó 25 puntos, 11 asistencias y 15 rebotes para su sexto triple-doble consecutivo, el 24 de la temporada y el 170 como profesional, a tan solo 11 de la marca de todos los tiempos, en poder del legendario Oscar Robertson (181).

Si Westbrook mantiene el mismo nivel de producción hasta que termine la actual temporada regular, podría tener la oportunidad de superar la marca de Robertson.

La misma proyección de jugador completó reivindicó el pívot serbio Nikola Jokic que logró el decimoquinto triple-doble de la temporada con 17 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias que permitieron a su equipo de los Nuggets ganar 123-106 al Miami Heat, que sufrieron la segunda derrota seguida.

Ls aportación clave de Jokic se dio en el primer partido que los Nuggets jugaron sin el base titular, el canadiense Jamal Murray, quien sufre una lesión grave de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda y será baja lo que resta de temporada.

Pero si la noche había estado cargada de espectacularidad faltaba el broche de oro y nadie mejor para ponerlo que el auténtico maestro del "showtime", Doncic, que una vez más mostró su dotes de All-Star y de instinto asesino al anotar un triple "imposible" cuando sonaba la bocina que permitió a los Dallas Mavericks completar remontada y ganar por 113-114 a los Memphis Grizzlies.

El exjugador del Real Madrid, que acabó el partido con 29 puntos, nueve asistencias, cinco rebotes, dos recuperaciones de balón y un tapón, tuvo la última oportunidad de tirar a canasta y no perdonó con un tiro desde fuera del perímetro que será uno de los mejores cuando haya concluido la temporada regular.

No tuvo la misma espectacularidad que el triple de Doncic, pero el base Reggie Jackson anotó un tiro en suspensión a falta de 2.3 segundos por jugarse contra su exequipo de los Detroit Pistons y Los Angeles Lakers se fueron del partido con un triunfo a domicilio por 98-100, el séptimo consecutivo.

Los Clippers (39-18), que tienen la mejor racha ganadora actual en la NBA, necesitaron remontar 11 puntos en el cuarto periodo con el segundo equipo a pesar de jugar con todos los reservas.

El equipo angelino disputó el partido sin los cinco titulares al estar de baja los aleros Kawhi Leonard y Paul George, el pívot congoleño español Serge Ibaka, el base Patrick Beverley y el ala-pívot Marcus Morris Sr.

En otros resultados de la "especial" jornada, cuatro equipos vencieron de visitantes encabezados por Milwaukee, 105-130, a Minnesota; New York, 106-116, a New Orleans; Indiana, 124-132, a Houston y Orlando, 106-11, a Chicago, mientras que Toronto se impuso de local, 117-112, a San Antonio.