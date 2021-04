Cueto llega a 130 victorias; Rodríguez vence a Berríos; Acuña Jr., 2 jonrones

EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Houston (EE.UU.), 15 abr (EFE).- El veterano abridor dominicano Johnny Cueto lanzó sus mejores disparos desde lo alto del montículo y logró marca en las Grandes Ligas que lo dejaron como gran protagonista latinoamericano de la jornada.

El venezolano Eduardo Rodríguez ganó el duelo de lanzadores latinoamericanos al puertorriqueño José Berríos y en el trabajo de los toletes el guardabosques venezolano Ronald Acuña Jr. pegó dos jonrones.

En San Francisco, Cueto dio cátedra de serpentina al lanzar cinco episodios y dos tercios, dirigiendo a los Gigantes a una blanqueada por 3-0 sobre los Rojos de Cincinnati.

El dominicano diestro de 35 años de edad mantuvo su calidad de invicto con marca de 2-0 en lo que va de temporada.

Cueto estuvo sobre la lomita cinco entradas y dos tercios, permitiendo sólo tres imparables y retirando a cuatro por la vía del ponche en camino a conseguir el triunfo.

El lanzador mandó 68 pelotas, de las cuales 46 las dirigió a la zona del strike contra 20 bateadores enemigos, y al descender de la lomita dejó en 1.80 su promedio de efectividad.

Cueto tuvo a cuatro relevos, que le ayudaron a preservar la victoria de los Gigantes, después que lanzó limpiamente antes de salir con un músculo tenso, luego de abanicar a Nick Castellanos para el segundo out en el sexto episodio.

El diestro de 35 años hizo un gesto hacia el dugout de los Gigantes y caminó hacia la casa club, acompañado por un miembro del personal de entrenamiento, sin mostrar signos de dolor.

Cueto nunca había vencido a su ex equipo en tres intentos. Hizo su debut en las Grandes Ligas con los Rojos en 2008 y se quedó con ellos hasta que lo traspasaron a los Reales de Kansas City durante la temporada 2015. Se unió a los Gigantes en 2016.

La victoria de Cueto fue la 130, rompiendo un empate con Pedro Astacio en el sexto lugar en la lista de todos los tiempos entre los lanzadores nacidos en República Dominicana.

Cueto sigue a sus compatriotas Bartolo Colón (247), Juan Marichal (243), Pedro Martínez (219), Ervín Santana (149) y Ramón Martínez (135).

También Rodríguez trabajó cinco episodios y ganó el duelo de lanzadores latinoamericanos a Berríos y los Medias Rojas de Boston se impusieron 7-1 a los Mellizos de Minnesota en el segundo juego de una doble cartelera.

Rodríguez (2-0) estuvo cinco episodios sobre el montículo, permitió cinco imparables, una carrera, dio una base y retiró a cinco bateadores por la vía del ponche.

El venezolano dejó en 3,60 su promedio de efectividad, luego de enfrentar a 20 bateadores, a quienes dominó con 76 envíos, de los cuales 51 los mandó a la zona del strike.

Los Mellizos perdieron con Berríos (2-1) en cuatro episodios y un tercio, al ser castigado con cuatro imparables y cuatro carreras.

Su compatriota, el primera base Jesús Aguilar, pegó doble remolcador de la carrera de la victoria en el décimo episodio y los Marlins de Miami vencieron 6-5 a los Bravos de Atlanta, para quienes Acuña aportó dos jonrones.

En la décima entrada, Aguilar sacó un doble al jardín izquierdo y empujó al guardabosques dominicano Starling Marte con la anotación del triunfo.

Desde el montículo la victoria se la acreditó el relevo John Curtiss (2-0) en trabajo de un episodio.

Por los Bravos, Acuña Jr. (6) mandó la pelota a la calle en dos ocasiones, empujó cuatro anotaciones y anotó tres veces.

Acuña Jr., que pegó tres veces en cinco viajes a la caja de bateo, inició el castigo de poder en el tercer episodio sacando la pelota del campo contra el abridor Nick Neidert, con dos outs en la entrada.

En la séptima entrada, nuevamente conectó de cuatro esquinas llevando a un corredor por delante, contra los lanzamientos del relevo Richard Bleier, con un out en el episodio.

El bateador designado venezolano Salvador Pérez conectó jonrón y doble para coronar una serie impresionante y los Reales de Kansas City derrotaron 6-1 a los Angelinos de Los Ángeles.

Pérez (3) conectó de vuelta completa en el tercer episodio, sin compañeros por delante.

El venezolano cazó los lanzamientos del abridor Griffin Canning y le botó la pelota del campo por todo lo alto del jardín central, haciendo volar la pelota 412 pies.

En el séptimo episodio, Pérez conectó doble también por el jardín derecho, empujando al segunda base Whit Merrifield a la registradora.

Mientras que el primera base dominicano Carlos Santana (2) también se voló la barda en la séptima entrada, empujando a Pérez a la registradora, luego de superar la serpentina del relevo Tony Watson.