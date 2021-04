Congresista de EE.UU. acusa al presidente de El Salvador de interferencia electoral

El congresista estadounidense Albio Sires. EFE/EPA/Ken Cedeno / Archivo

San Salvador, 14 abr (EFE).- El congresista estadounidense Albio Sires acusó este miércoles al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de realizar "una interferencia electoral extranjera" y advirtió de que si continúa lo enfrentarán como una "amenaza a la seguridad nacional para Estados Unidos".

Sires, presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, encabezó una audiencia del "subcomité sobre las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica" y, al cierre de una intervención, se refirió al mandatario, según la transcripción de su intervención divulgada en sus redes.

El legislador señaló que en las últimas semanas "los funcionarios del Gobierno salvadoreño han intentado desacreditar a miembros individuales del Congreso de los Estados Unidos o utilizar la desinformación para tergiversar los puntos de vista de los miembros individuales".

Indicó que "esta campaña para manipular la percepción pública ha sido respaldada por millones de dólares en pagos a cabilderos estadounidenses" y que miembros del Congreso "están recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento como resultado", sin precisar la forma en que han sido amenazados.

"Recientemente, se intensificó hasta el punto de que el jefe de estado de El Salvador instó a los electores de un miembro del Congreso a votar para sacarla de su cargo y difundió teorías de conspiración apoyadas por sus oponentes políticos", indicó Sires.

El pasado 1 de abril, tras intercambiar mensajes públicos en Twitter con la congresistas Norma Torres, Bukele pidió a los latinoamericanos en Estados Unidos no votar por ella.

"Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres (Norma Torres)", publicó el mandatario salvadoreño.

El actual período de Torres concluirá en enero de 2023 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se vota cada 2 años y cuyos miembros serán renovados en noviembre de 2022.

Esta no es la primera vez que el mandatario salvadoreño tiene una confrontación en las redes sociales con congresistas de Estados Unidos.

"Esta es una interferencia electoral extranjera. Si continúa, lo enfrentaremos como una amenaza a la seguridad nacional para Estados Unidos", advirtió Sires.

En noviembre de 2020, el mandatario acusó a 12 congresistas estadounidenses, sin aportar pruebas, de seguir órdenes del filántropo George Soros, después de que uno de ellos respaldara los allanamientos realizados por la Fiscalía en diferentes oficinas gubernamentales.

De acuerdo con analistas consultados por Efe, El Salvador y Estados Unidos se encuentran en una etapa de reajuste de sus relaciones tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.