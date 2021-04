Con regreso de música en vivo, premios de la Música Country se celebran el domingo

Por Rich McKay

15 abr (Reuters) - En Nashville, Tennessee, el hogar tradicional del country, la Academia de la Música Country llevará a cabo el domingo su entrega de premios anual, incorporando pequeñas transmisiones en vivo desde lugares emblemáticos del género.

Con la pandemia de coronavirus en curso por segundo año, los premios se celebrarán en varios sitios pequeños alrededor de Nashville en lugar de Las Vegas.

Sin embargo, la edición 56 de los ACM Awards contará principalmente con interpretaciones en persona ante audiencias en vivo, incluso en la emblemática Grand Ole Opry House de Nashville.

La entrega de premios ACM se emitirá el domingo a las 20:00 hora del este de Estados Unidos (0000 GMT) en CBS y Paramount+, con una lista de más de dos docenas de artistas que incluye a los copresentadores Keith Urban y Mickey Guyton, así como las estrellas del género Luke Bryan, Kenny Chesney, Maren Morris y Luke Combs.

Urban, ganador del premio Artista del Año de 2019, regresará al espectáculo después de presentarlo el año pasado, mientras que la nominada al ACM Guyton será la primera mujer negra en conducir la ceremonia.

La actuación de Guyton de su aclamada canción "What Are You Gonna Tell Her" en la entrega de premios del año pasado presentó a Urban como un invitado sorpresa al piano.

La intérprete estuvo nominada como mejor artista nueva del año y cantará su tema "Black Like Me".

Morris y Chris Stapleton lideran las nominaciones de este año, con seis cada uno. Morris está nominada por "The Bones" tanto como canción del año y como single del año.

Stapleton, nominado a mejor artista masculino y mejor artista, también compite por canción del año por su tema "Starting Over" tanto como artista y compositor.

Miranda Lambert le sigue con cinco nominaciones. Es la artista femenina más nominada en la historia de la Academia, con un total de 68 a lo largo de su vida. Esta vez, su tema "Blue Bird" está nominado en las categorías de single, video y canción del año.

