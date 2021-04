Cómo "aprender a comer" incluyendo sencillos hábitos en tu día a día

MADRID, 15 (CHANCE)



Cada vez nos preocupamos más por nuestros hábitos de alimentación para ganar bienestar, y, sobre todo, salud. En nuestro afán por "aprender a comer" para alcanzar un bienestar tanto exterior como interior, seguimos consejos de conocidos, consultamos libros de nutrición, seguimos al pie de la letra las dietas de influencers en redes sociales... pero, ¿realmente lo estamos haciendo bien?



Las dietas milagro no existen, pero sí hay estrategias nutricionales pueden mantenernos en nuestro peso, o incluso perder unos kilos, pero también nos pueden ayudar a ganar en salud y disfrutar de una mayor calidad de vida.



Cómo empezar a comer bien y reiniciar tus hábitos alimenticios



La mayoría de las personas reconoce que "come mal" pero, siguiendo estos 10 consejos de los expertos de 'MiAyuno', "aprender a comer" será mucho más sencillo de lo que nos pensamos.



1. Comer suficiente fruta y verdura. Mínimo 3 porciones al día.



2. Incluir en nuestros platos fuentes ricas de proteína, como huevos, pescado o carne, o compensarlo con suficientes fuentes de proteína vegetal - legumbres, cereales - con 1 o 2 porciones al día.



3. Ingerir cada día 2-3 cucharadas soperas de aceite vegetal de calidad.



4. Combinar bien los alimentos de cada comida. Lo ideal es que el primer plato esté formado por productos vegetales y como segundo, una fuente de proteína grasa o bien de carbohidratos de alto valor calórico, como cereales.



5. Beber suficiente agua y mantenerse bien hidratado, siendo recomedable beber 2 litros al día.



6. Comer 5 veces al día para que el hambre no te venza. Pero tanto en el almuerzo como en la merienda apuesta por una pieza de fruta o un yogurt, combinado con un puñadito de frutos secos.



7. Mantenerse activo físicamente.



8. Intenta dormir 8 horas al día, puesto que estr descansado influye también en nuestra alimentación.



9. Meditar y hacer ejercicios de respiración nos ayudarán a llegar a la hora de la comida con menos ansiedad, por lo que intenta dedicarte un ratito, aunque sean 5 minutos, cada día.



10. Evitar sobrecargarse de trabajo y obligaciones en nuestro día a día, así como evitar situaciones muy estresantes. Ya que el estrés empuja a no comer como deberíamos.