Ciencia.-Primera evidencia de recogida de miel en África occidental prehistórica

15/04/2021 Imagen de figuritas de terracota Nok POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOETHE UNIVERSITY



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La primera evidencia de una antigua recolección de miel, ha sido encontrada encerrada dentro de fragmentos de cerámica del África occidental prehistórica, datada hace unos 3.500 años.



Las abejas son una especie icónica, siendo el polinizador de cultivos alimentarios más importante del mundo. Los productos de la colmena de abejas, incluida la cera de abejas, la miel y el polen, que se utilizan tanto con fines alimentarios como medicinales, respaldan los medios de vida y proporcionan fuentes de ingresos a las comunidades locales en gran parte de África, tanto a través de la apicultura como de la cosecha silvestre.



Hoy en día, la miel se recolecta de nidos de abejas silvestres en muchos países africanos. En la selva tropical de África occidental, la caza de miel silvestre, que se encuentra en los huecos naturales de los troncos de los árboles y en la parte inferior de las ramas gruesas, es una actividad de subsistencia común.



No se sabe cuánto tiempo llevan los humanos explotando los productos de las abejas. La miel sin duda habría sido una rara fuente de edulcorante para los pueblos antiguos y probablemente era muy buscada. Sin embargo, hay muy poca evidencia sobreviviente de la antigua explotación humana de la abeja, a excepción del arte rupestre paleolítico que muestra abejas y panales, que abarcan el período de hace 40.000 a 8.000 años, la mayoría de los cuales se encuentran en África.



La literatura histórica y etnográfica de toda África también sugiere que los productos de las abejas, la miel y las larvas, eran importantes tanto como fuente de alimento como en la elaboración de bebidas a base de miel, como la cerveza y el vino.



Un equipo dirigido por la Universidad de Bristol estaba llevando a cabo un análisis químico de más de 450 recipientes prehistóricos de la cultura Nok central de Nigeria para investigar qué alimentos estaban cocinando en sus ollas. El pueblo Nok es conocido por sus notables estatuillas de terracota a gran escala y la producción temprana de hierro en África occidental, alrededor del primer milenio antes de Cristo. Los suelos ácidos en los sitios arqueológicos de Nok significaron que los restos orgánicos, como huesos de animales y plantas, no sobrevivieron muy bien, por lo que lo que la gente de Nok estaba comiendo era un misterio.



Para gran sorpresa del equipo, sus hallazgos, publicados en la revista Nature Communications, revelaron que alrededor de un tercio de las vasijas de cerámica utilizadas por los antiguos Nok se usaban para procesar o almacenar cera de abejas. La presencia de cera de abejas en la cerámica antigua se identifica a través de una compleja serie de lípidos, las grasas, aceites y ceras del mundo natural.



La cera de abejas probablemente esté presente como consecuencia del procesamiento (fusión) de los panales de cera mediante un calentamiento suave, lo que lleva a su absorción dentro de las paredes del recipiente, o, alternativamente, se supone que la cera de abejas actúa como un sustituto para la cocción o almacenamiento de la miel sí mismo.



La miel es a menudo una importante fuente de alimento para los cazadores-recolectores y existen varios grupos en África, como los recolectores Efe del bosque de Ituri, en el este de Zaire, que históricamente han dependido de la miel como su principal fuente de alimento, recolectando todas las partes del colmena, incluida la miel, el polen y las larvas de abejas, de los huecos de los árboles que pueden estar hasta 30 metros del suelo, utilizando humo para distraer a las abejas que pican.



Es posible que la miel también se haya utilizado como conservante para almacenar otros productos. Entre el pueblo okiek de Kenia, que depende de la captura y caza de una amplia variedad de animales de caza, la carne ahumada se conserva con miel y se conserva hasta tres años. Varias ollas Nok contenían evidencia química de la presencia de ambos: cera de abejas y productos cárnicos.



Además de utilizar la miel como fuente de alimento, es posible que se haya utilizado para elaborar bebidas a base de miel, vino, cerveza y bebidas no alcohólicas, que son habituales en África hoy en día, aunque cabe señalar que la identificación química de la fermentación antigua es notoriamente difícil. Los escritos de los antiguos exploradores proporcionan información sobre la antigüedad de estas prácticas. Por ejemplo, Ibn Battuta, el erudito y explorador bereber musulmán, mientras visitaba Mauritania en 1352, habla de una bebida agria hecha de mijo molido mezclado con miel y leche agria. Un relato adicional de la preparación del vino a partir de la miel se encuentra en un registro de una visita portuguesa a la costa occidental de África (1506-1510).



La autora principal, la doctora Julie Dunne de la Facultad de Química de la Universidad de Bristol, dijo en un comunicado: "Este es un ejemplo notable de cómo la información biomolecular extraída de la cerámica prehistórica, combinada con datos etnográficos, ha proporcionado los primeros conocimientos sobre la recolección de miel en África Occidental hace 3.500 años".