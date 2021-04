Chile.- El Gobierno defiende que "seguirá trabajando hasta el último día" para reducir la violencia en La Araucanía

Registrado el segundo ataque en 24 horas contra una comisaría de la zona



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, ha insistido en que el Gobierno del presidente, Sebastián Piñera, "seguirá trabajando hasta el último día" para reducir la violencia en la región de La Araucanía.



Las palabras de Delgado se han producido durante una sesión especial de la Cámara de Diputados en la que se ha abordado la situación en la zona sur del país, donde se ha registrado recientemente un repunte de la violencia.



Así, los congresistas han hablado especialmente del operativo de la Policía llevado a cabo el 7 de enero en Temucuicuio, donde falleció un detective. Un grupo de diputados de Chile Vamos ha criticado el trabajo del Ministerio Público en dicho sector y lo ha acusado de "indiferencia y negligencia dolosa".



Dicha diligencia --dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía-- contó con un amplio contingente policial que logró incautarse de diversas cantidades de droga.



"No puede haber ninguna causa que le sirva de paraguas comunicacional o político a los delincuentes, al terrorismo, a quienes quieren hacer daño, quemar, matar y a quienes quieren alterar la paz que es tan necesaria", ha sostenido Delgado frente a los diputados. "Para el Gobierno no hay lugares vetados", ha dicho.



En este sentido, el también jefe de gabinete ha realizado un balance del trabajo que han hecho hasta la fecha en la macrozona sur, compuesta por las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.



"Hemos trabajado en la macrozona sur. Hay avances importantes. Lo que ocurre es que también estamos frente a un fenómeno que es dinámico, que genera nuevas estrategias, me refiero a la actividad delictual, al terrorismo, genera nuevas estrategias", ha aseverado, según informaciones del diario 'La Tercera'.



Así, ha recalcado que "seguirán trabajando hasta el último día por reducir ese tipo de actividades y que no se sigan propagando; por seguir trabajando con las víctimas".



En las últimas horas se han producido una serie de ataques en la zona, lo que ha provocado daños en camiones, comisarías y varias viviendas. En las últimas 24 horas han atacado en dos ocasiones una comisaría de Ercilla. Tal y como han especificado las autoridades, un atacante ha abierto fuego contra el recinto policial, si bien no se han registrado heridos.



La Araucanía es la región chilena con mayor concentración de indígenas mapuche, que desde hace años exigen la devolución de sus tierras ancestrales y denuncian un hostigamiento por parte del Ejecutivo. El Gobierno de Piñera ha calificado la situación en la zona de "guerrilla" y ha acusado en numerosas ocasiones a los indígenas de ser terroristas.