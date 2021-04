Casi perfecto: Rodón de Medias Blancas lanza juego sin hit

CHICAGO (AP) — Carlos Rodón saltó cerca del montículo, rodeado por sus compañeros jubilosos. Todas las lesiones y la incertidumbre parecieron quedar muy atrás.

De no tener asegurado su lugar en la nómina, el zurdo logró un juego sin hit. Y se quedó a casi nada del juego perfecto.

Rodón lanzó el segundo juego sin hit de la actual temporada de Grandes Ligas, perdiendo el juego perfecto por un pelotazo a un bateador con un out en el noveno inning del duelo del miércoles, que los Medias Blancas de Chicago ganaron fácilmente 8-0 a los Indios de Cleveland.

“Simplemente me siento bien por estar sentado aquí, diciéndoles cómo dominé el juego de hoy. Me siento muy bien”, dijo Rodón. “Jamás había logrado esto, de verdad. Nunca había lanzado así, en este nivel al menos. Y se siente bien decir que lo logré”.

Trabajando con celeridad y en manga corta durante una fría noche en Chicago, Rodón realizó 114 lanzamientos, 75 de ellos para strikes. La tercera selección global en el draft amateur de 2014 ponchó a siete enemigos para la primera blanqueada de su carrera y su segundo juego completo.

Rodón transitaba de manera perfecta hasta que golpeó a Roberto Pérez en un pie mediante un slider en cuenta de 0-2 con un out en la novena entrada. Un incrédulo Rodón observó desconcertado mientras el boricua iniciaba su marcha hacia la primera base.

“Para ser sincero, ni siquiera pensé que él estaba lanzando juego perfecto hasta que me pegó”, dijo Pérez. “Sabía que estaba lanzando sin hit, pero no recordaba que era juego perfecto. Es duro. No voy a pararme ahí para que me pegara, mucho menos en una noche fría como ésta. Pero es parte del juego”.

El zurdo recompuso el camino para ponchar a Yu Chang sin abanicar y retirar a Jordan Luplow con un fuerte rodado a la antesala, dando inicio a los festejos. Los 7.148 aficionados ovacionaron a Rodón (2-0), quien celebró con sus compañeros cerca del montículo antes de comenzar a repartir abrazos.

Fue el primer juego sin hit para los Medias Blancas desde que Lucas Guilito lanzó una joya el 25 de agosto del año pasado ante Pittsburgh y el 20mo en la historia de la franquicia, la segunda mayor cantidad en la historia de Grandes Ligas únicamente detrás de los Dodgers.

Lo más cerca que estuvo Rodón de perder el sin hit fue cuando Josh Naylor abrió el noveno inning con un rodado lento a la inicial. El cubano José Abreu tomó la esférica y pisó la almohadilla justo antes de que Naylor llegara barrido de cabeza.

Los umpires ratificaron la decisión tras revisar la repetición de la jugada, para el delirio de la abrigada multitud.

Afectado por una serie de lesiones a lo largo de su carrera, Rodón no tuvo empleo durante parte del invierno. En diciembre, los Medias Blancas se negaron a ofrecerle un contrato para 2021.

Lo incorporaron finalmente como agente libre, con un convenio por un año y 3 millones de dólares el 1 de febrero.

Por los Medias Blancas, los dominicanos Yermín Mercedes de 5-3 con tres impulsadas y una anotada; Leury García de 3-1 con una producida y dos anotadas. Los cubanos Luis Robert de 5-2 con una impulsada y una anotada; Yoán Moncada de 4-1 con dos producidas y una anotada; José Abreu de 3-0.

Por los Indios, los dominicanos José Ramírez, Amed Rosario y Franmil Reyes de 3-0 cada uno. El venezolano César Hernández de 3-0. Los puertorriqueños Eddie Rosario y Roberto Pérez de 2-0 cada uno.