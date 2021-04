Calleri, 537 minutos sin ver puerta

Imagen de un entrenamiento del delantero argentino de Osasuna Jonathan Calleri. EFE/ Jesús Diges/Archivo

Pamplona, 15 abr (EFE).- El argentino Jonathan Calleri mejoró hace varias jornadas en Osasuna el único tanto que anotó la temporada pasada con el Espanyol en LaLiga Santander, una buena noticia que no oculta la mala racha que atraviesa el jugador.

Actualmente, el bonaerense acumula 537 minutos sin ver puerta con el conjunto navarro, una mala cifra para un futbolista que ocupa las posiciones delanteras y que cuenta con muchos minutos en la Liga.

El gol marcado ante el Eibar en El Sadar en la jornada 22 fue la última vez que el ariete perforó la portería contraria. Fue el pasado 7 de febrero y, desde entonces, ya son ocho los encuentros en los que ha contando con protagonismo y en los que no ha podido aumentar su cuenta.

Lo cierto es que el rol del sudamericano puede ser distinto al de Ante Budimir, por ejemplo. El argentino da respiro y trabajo al equipo con sus acciones, cualidades muy valoradas por Jagoba Arrasate. Restan ocho jornadas para la finalización del campeonato y el delantero lleva 4 goles que han ayudado al equipo a ocupar las posiciones medias de la tabla.

Calleri mostró su intención de continuar en Pamplona en una entrevista con Efe, algo que se podría dar en caso de que el exjugador del West Ham culminase el buen curso rojillo marcando más tantos que animasen a la directiva osasunista a hacer un esfuerzo por él.

Este domingo ante el Elche, Calleri tiene una nueva oportunidad de ayudar a los intereses rojillos, con el premio de extra de romper una sequía goleadora que no está afectando al devenir de Osasuna. EFE

1011911

le.jr/og