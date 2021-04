Buenos Aires presentará amparo contra el cierre de aulas decretado por Fernández

En la imagen, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 15 abr (EFE).- El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentará un amparo legal ante la Corte Suprema de Justicia por la decisión que el miércoles comunicó el Ejecutivo argentino de suspender por dos semanas las clases presenciales para hacer frente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

El alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló este jueves en rueda de prensa su disconformidad con esta y las otras medidas tomadas por el Gobierno, de las que criticó que se decidieron de forma unilateral sin consultar a las diferentes jurisdicciones.

"Mi convicción es que los chicos y las chicas de la ciudad de Buenos Aires el lunes tienen que estar en las aulas, y que vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder lograr que así sea, tenemos 3-4 días para eso, para retomar el diálogo, que en este caso el Gobierno nacional cortó", aseguró.

"Por eso le pido al presidente de la nación si nos podemos reunir hoy mismo (...) También vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trate de manera urgente", agregó.

Larreta subrayó el "gran esfuerzo" que la comunidad educativa viene realizando para prevenir el contagio en las aulas y se mostró sorprendido por la decisión después de que, en los días previos, las diferentes autoridades nacionales mostraran un "consenso de que lo último que había que cerrar eran las escuelas".

DESCONTENTO POR PRESENCIA DE FUERZAS FEDERALES

Asimismo señaló que, pese a su disconformidad por la falta de consenso en la toma de decisiones, se van a respetar las medidas, que además del cierre escolar incluye la prohibición de circular entre las 20.00 y las 6.00 horas (hasta ayer y durante la última semana esta restricción existía entre las 00.00 y las 6.00), si bien estuvo en desacuerdo con la presencia de fuerzas federales en las calles de la capital.

"Eso hay que cumplirlo, lo que rechazamos totalmente es toda participación del ejército, de las fuerzas federales, en las calles de la ciudad, si además eso no está coordinado ni hablado con nosotros, que desde el principio de la pandemia mostramos toda disposición a trabajar de forma conjunta, cosa que se rompió ayer", manifestó.

Según las palabras del gobernador, las medidas que adoptó el presidente Alberto Fernández se produjeron "porque no cumplió con el plan de vacunación y la cantidad de vacunas que se comprometió a fines del año pasado".

SE TERMINAN LAS VACUNAS

En ese sentido alertó de que la capital ya distribuyó el 95 % de las dosis que recibió por parte del Gobierno.

"Vacuna que entra vacuna que se aplica. De las 608.000 vacunas que recibimos hasta hoy, ya aplicamos el 95 %, por eso en la ciudad mañana viernes nos quedamos sin vacunas", dijo.

Destacó que el Gobierno porteño seguirá intentando por su cuenta negociar la llegada de nuevas dosis, si bien admitió que tras las primeras rondas de contacto no es una posibilidad cercana.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por conseguir vacunas y ponerlas a disposición del país entero (...) La primera ronda de contactos que hicimos esta semana nos muestra que es muy difícil que una jurisdicción consiga vacunas en un corto plazo. (...) Nunca vamos a hacer política con las vacunas", concluyó.