Brasil.- El Tribunal Supremo de Brasil confirma la creación de la comisión de investigación sobre gestión de la pandemia

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El pleno del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ha confirmado este miércoles la creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la gestión del Gobierno de la pandemia, respaldando así la decisión previamente adoptada por el magistrado Luis Barroso.



De la decisión del STF dependía la continuación de la CPI, cuya solicitud ya se había leído el martes por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, con lo que se oficializaba su creación.



El CPI ha sigo ratificado con diez votos a favor y uno en contra, en una sesión plenaria en la que los jueces han respaldado la medida cautelar de Barroso porque seguía la Constitución, como ha apuntado el magistrado Marco Aurelio.



Por su parte, Barroso ha incidido en que "una vez que se cumplen los requisitos constitucionales, la instalación de la comisión de investigación parlamentaria es obligatoria".



"Lo que está en juego no son las decisiones políticas, sino el cumplimiento de la Constitución, y lo que se discute es el derecho de las minorías a fiscalizar el poder público, en el caso específico ante una pandemia que ya ha consumido 360.000 vidas en Brasil", ha agregado en su defensa de la comisión, por la que apostó aludiendo al agravamiento de la pandemia y en respuesta a la solicitud presentada por un grupo de senadores opositores, que desde febrero han exigido la creación de la misma.



Los jueces han afirmado que es prerrogativa del presidente del Senado definir cómo funcionará dicha comisión, si deberá ser completamente presencial o no.



Según ha avanzado G1, ya se ha decidido qué senadores formarán parte de la comisión, formada por once miembros y siete suplentes, y la mayoría son "independientes".



Se trata de Renan Calheiros, Otto Alencar, Tasso Jereissati, cercanos a la oposición; Humberto Costa y Randolfe Rodriguez, opositores; Ciro Nogueira y Jorginho Mello, funcionarios del Gobierno; Eduardo Girao y Marco Rogerio, cercanos al Gobierno, aunque prefieren considerarse independientes, y Eduardo Braga y Omar Aziz, independientes.



El análisis de la creación del CPI estaba previsto en el Tribunal Supremo para el viernes, pero se adelanto su debate a este miércoles debido a la "urgencia y relevancia" del tema, según informa G1.



Entre críticas a la gestión del Gobierno ante la pandemia, Brasil sigue registrando cifras récord, con más de 73.500 casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas, cuando también se han lamentado casi 3.500 muertes por COVID-19.



Con estas cifras, el país acumula 13.673.507 contagios y 361.884 víctimas mortales.