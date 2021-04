Brasil.- El Supremo de Brasil determina que le corresponde al pleno analizar la nulidad de las condenas a Lula

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



EL Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ha decidido este miércoles que le corresponde a su pleno analizar si mantiene cada uno de los puntos de la decisión del magistrado Edson Fachin que anuló las condenas relacionadas con la trama de corrupción Lava Jato del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).



Así lo han decidido los jueces, con nueve votos a favor y dos en contra, en la sesión destinada a la sentencia de apelaciones presentada por la Procuraduría General de la República y la defensa de Lula sobre la decisión de Fachin, que anuló las condenas.



El Supremo ha optado por que los once jueces del pleno estudien si mantienen la decisión de Fachin, tras un debate en el que se ha discutido si le correspondería a este pleno o al Segundo Panel del tribunal juzgar el caso, como demandaba la defensa del expresidente.



Fachin ha defendido que fuese el pleno al que se envíe el tema ya que es "lo habitual", mientras el juez Alexandre de Moraes ha respaldado también esta postura y ha aseverado que la estructura del tribunal está diseñada para privilegiar al pleno, según recoge G1.



"¿Por qué exactamente en el caso del exresidente? ¿Tiene el proceso un nombre y no una tapadera? La última vez que se hizo le costó al expresidente 580 días de prisión y le provocó la imposibilidad de postularse a la presidencia de la República", ha cuestionado, por su parte, el juez Ricardo Lewandosi, quien ha abogado por que se llevase el asunto al Segundo Panel.



La discusión sobre la nulidad de las condenas continuará en el STF este jueves, en una segunda etapa en la que los jueces tendrán que abordar si sustentan la resolución de Fachin. Asimismo, se tratarán otras cuestiones planteadas por la Procuraduría y la defensa de Lula.



A principios de marzo se retiraron las condenas al expresidente y se le restituyeron sus derechos políticos tras una decisión de Fachin, que señaló que el tribunal que juzgó al expresidente no era competente por lo tanto quedan anuladas por una cuestión procesal las condenas correspondientes a los casos del Instituto Lula, el tríplex en Guarujá (Sao Paulo) y el caso Atibaia.



Fachin anuló así la sentencia por considerar que la 13ª Jurisdicción Federal de Curitiba no es competente para los cuatro casos por 'Lava Jato' abiertos contra Lula.