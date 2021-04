Brasil.- El Supremo de Brasil aprueba por mayoría anular las condenas contra Lula y ya podría ser candidato

02/09/2020 El expresidente de Brasil Lula da Silva (2003-2011) POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL PAULO LOPES / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este jueves por mayoría anular las condenas por corrupción contra el expresidente de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), por lo que podría presentarse como candidato a las elecciones generales del próximo año.



Siete de los once jueces con conforman el Supremo brasileño han votado a favor de mantener la anulación de las sanciones, que ya fueron revocadas a principios de marzo por uno de los magistrados, Edson Fachin, al considerar que las condenas habían sido dictadas por un tribunal que no contaba con autoridad para hacerlo.



A la espera de que otros tres magistrados emitan su voto, el único que se ha mostrado contrario ha sido el juez recientemente nombrado Kássio Nunes Marques, conocido aliado del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.



Fachin anuló la sentencia de doce años de prisión por considerar que la 13ª Jurisdicción Federal de Curitiba no era competente para los cuatro procesos del caso Lava Jato abiertos contra Lula: el tríplex de Guarujá, el inmueble de Atibaia, los terrenos para la sede del Instituto Lula y las donaciones de Odebrecht.



En el caso del tríplex de Guarujá, el Supremo destacó que el único punto de "intersección entre los hechos narrados" en la denuncia contra Lula y la competencia del tribunal de Curitiba era la pertenencia de la constructora OAS al cártel de empresas que actuaba de forma ilícita en las contrataciones de Petrobras.



Los otros tres casos tienen defectos similares. "En todos los casos, las denuncias fueron estructuradas de la misma manera (...), atribuyéndole el papel de figura central de un grupo criminal organizado", argumentó Fachin, quien consideró que los procesos contra Lula no tenían relación directa con esas irregularidades, por lo que debía de ser juzgado en un tribunal federal.