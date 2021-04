Bolivia recibe 25.000 vacunas rusas Sputnik V para continuar la inmunización contra la covid-19

Trabajadores aeroportuarios y funcionarios del gobierno de Bolivia fueron registrados este miércoles al recibir un cargamento de vacuna Sputnik V contra la covid-19, en el aeropuerto militar de la ciudad de El Alto (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 14 abr (EFE).- Bolivia recibió este miércoles 25.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19 para continuar con el plan gubernamental de inmunización generalizada que comenzó la semana pasada con dificultades por la falta de fármacos en algunas regiones.

Las vacunas arribaron en la noche a un aeropuerto militar en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz y fueron recibidas por los ministros de Salud, Jeyson Auza, y de Exteriores, Rogelio Mayta, además de algunos viceministros y un representante diplomático ruso.

Las 25.000 dosis permitirán "que le demos continuidad a nuestro plan de vacunación", dijo Auza a los medios.

El ministro sostuvo que por el momento el país cuenta "con la cantidad suficiente" para continuar con la vacunación, aunque reconoció que no es "la cantidad necesaria para inmunizar a todo el país", una responsabilidad "que no puede ser atribuida al Gobierno nacional".

El Gobierno de Luis Arce ha asegurado en los últimos días que la insuficiencia de vacunas que ha dificultado la inmunización masiva en el país es culpa del "capitalismo" y los "países ricos" que acapararon dosis.

Bolivia ya recibió a fines de enero pasado 20.000 dosis de Sputnik V que permitieron empezar a vacunar al personal de salud de primera línea.

La vacunación se amplió en febrero a las personas con enfermedades renales y cáncer y la semana pasada comenzó de forma generalizada con los mayores de 60 años.

Además de las vacunas rusas, el país también obtuvo 700.000 dosis de la farmacéutica china Sinopharm y mediante el mecanismo Covax de Naciones Unidas logró otras 228.000 de AstraZeneca-Oxford.

El Gobierno boliviano tiene contratos firmados para adquirir 5,2 millones de dosis de Sputnik V y otros 5 millones de AstraZeneca-Oxford a través de Serum.

RETRASOS EN LA PROVISIÓN

Para el mes pasado estaba previsto el arribo de un lote de 1,7 millones de vacunas Sputnik V que no se cumplió.

Los retrasos de distribución e incumplimientos de contratos son un "problema global" que se ha visto, incluso, "con países desarrollados" que financiaron la investigación y producción de los fármacos, señaló el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.

La autoridad aseguró que están "en permanente contacto" con el Gobierno y el Fondo Ruso de Inversión para coordinar los envíos de las vacunas contratadas y que existe un compromiso de que en la medida en que "haya disponibilidad nos irán mandando".

Según Blanco, es probable que antes de fin de mes se reciba otro lote mayor al que llegó en esta jornada y que a partir de mayo se podría empezar a cumplir el "cronograma inicialmente acordado" para la provisión de vacunas rusas.

Por su parte, el canciller Mayta sostuvo que "es un escenario complicado a nivel internacional" para la compra de vacunas, pero aseguró que el Gobierno boliviano está haciendo "todas las gestiones necesarias" para "mantener" su programa de inmunizaciones.

El país tiene una población superior a los 11,5 millones de habitantes, de lo que unos 7,2 millones son los que deben ser inmunizados contra la enfermedad.

Hasta el momento se han aplicado 465.896 vacunas, entre la primera y la segunda dosis de Sputnik V, Sinopharm y Oxford-AstraZeneca.

Bolivia acumula 12.496 muertes y 284.183 contagios de la covid-19 desde los primeros casos detectados en marzo de 2020.