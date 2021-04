Bank of America duplica su beneficio en el primer trimestre

EFE/Cj Gunther/Archivo

Nueva York, 15 abr (EFE).- Bank of America, el segundo mayor banco de Estados Unidos, anunció este jueves un beneficio neto de 8.100 millones de dólares en el primer trimestre, más del doble de lo registrado en el mismo período hace un año.

La entidad tuvo unos ingresos por actividad de 22.800 millones de dólares, similares a los de un año antes, pero gracias a la mejora de los beneficios de su actividad en mercados de capital y un menor coste de crédito pudo presentar un beneficio por encima de lo esperado por los analistas.

Los ingresos por intereses cayeron un 15,9 % hasta 10.200 millones de dólares, ligeramente por debajo de los esperado por los analistas.

Los ingresos por su actividad de banca comercial se redujeron un 12 % hasta 8.100 millones de dólares, debido a los bajos tipos de interés, mientras que los ingresos en el segmento de mercados globales mejoraron un 19 % hasta 6.200 millones.

Al mismo tiempo, Bank of America anunció este jueves una operación de recompra de acciones por valor de 25.000 millones de dólares progresivamente, lo que representa un 7,3 % de toda la capitalización bursátil de la entidad.

Los buenos resultados llevaron a la acción de la entidad a subir en las negociaciones previas a la apertura de Wall Street hasta un nivel récord no registrado en casi 13 años.

El consejero delegado de la entidad, Brian Moynihan, destacó los "resultados excepcionales" que se apuntalan en niveles récord de depósitos debido al aumento en los ahorros de los estadounidenses durante la pandemia, así como mejores rentabilidades en la división de banca de inversión.

"Mientras que los bajos tipos de interés siguen siendo un desafío para los ingresos, el coste crediticio ha mejorado. Creemos que se notarán los progresos en la crisis sanitaria y la economía apunta a una aceleración de la recuperación", añadió Moynihan en un comunicado.