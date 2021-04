Argentina.- Fernández recibe el alta médica tras "sobrellevar bien" la COVID-19 y retomará sus actividades

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha recibido el alta médica y este jueves retomará sus actividades tras dar positivo por coronavirus, una enfermedad que "ha sobrellevado bien".



El parte de la Unidad Médica Presidencial señala que el mandatario "se encuentra en buen estado de salud, evolucionando en forma favorable, asintomático al día de la fecha", mientras que a través de un discurso televisado el propio presidente ha confirmado el alta médica.



Fernández ha confesado que ha podido "sobrellevar bien" la COVID-19 "gracias a la vacuna que había recibido".



El pasado 3 de abril el presidente anunció que había dado positivo por coronavirus, tras haber recibido el 21 de enero la primera dosis del inmunizador contra la enfermedad y el 10 de febrero la segunda.



Este miércoles ha informado de que todavía desconoce cómo se contagió. "No encuentro el vínculo que me contagió", ha precisado, para pedir a la población que cumplan con las medidas sanitarias.



"El virus nos está atacando, y lejos está de ceder", ha resaltado, tras apuntar que ha debido pasar doce días aislado.



En referencia a la gestión del coronavirus y la adquisición de vacunas, el mandatario ha recalcado en una rueda de prensa desde su residencia oficial de Olivos, que "en ningún momento" su Gobierno "acaparó la decisión de contratar vacunas" contra el coronavirus, ya que "la misma ley que facultó al Estadio nacional facultó a todas las provincias a hacerlo", según recoge Télam.



No obstante, "estoy seguro que más de un gobernador debe haber intentado comprar vacunas para su pueblo, y le ha sido difícil", ha precisado Fernández, ya que sabe "lo que cuesta" comprar vacunas. Esta matización, ha agregado, ha sido para que el proceso de adquisición de inmunizadores sea transparente.



Fernández ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades que existen para lograr las vacunas y cómo las dosis están "siendo acaparadas por un número muy reducido de países".



También ha apelado a las autoridades regionales a que hagan cumplir las medidas impuestas, así como a "una reflexión social" sobre el comportamiento que ha provocado que en menos de un mes se dupliquen los contagios, ha detallado.