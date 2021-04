AMP.-Afganistán.-Blinken llega a Kabul en viaje sorpresa tras el anuncio de Biden de la retirada de tropas de Afganistán

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha llegado este jueves a la capital de Afganistán, Kabul, en el marco de un viaje sorpresa después del anuncio del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre la prórroga hasta el 11 de septiembre de la fecha del fin del despliegue de tropas.



La visita de Blinken al país centroasiático ha sido confirmada por la Presidencia afgana, que ha publicado varias fotografías de la reunión entre el secretario de Estado estadounidense y el mandatario del país, Ashraf Ghani.



La Presidencia ha indicado en una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter que Ghani ha trasladado a Blinken que Kabul "respeta la decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas" y ha agregado que "el Gobierno de Afganistán trabajará para cooperar en el proceso de transición".



Ghani ha subrayado además las "capacidades" de las fuerzas de seguridad afganas y ha reiterado que "son capaces de defender la patria y al pueblo de Afganistán". "Existe la necesidad de un debate claro sobre el inicio de un nuevo capítulo de cooperación fundamentado en el respeto mutuo y los intereses comunes de ambos países", ha sostenido.



Por otra parte, la Presidencia afgana ha incidido en que Blinken "ha alabado los sacrificios realizados por las fuerzas de seguridad" y ha agregado que "la retirada de tropas no debilitará la relación estratégica", así como el "compromiso" de Washington con Afganistán y la población del país centroasiático.



En este sentido, ha asegurado a Ghani que "Estados Unidos continuará su apoyo diplomático y humanitario a Afganistán y a sus fuerzas de seguridad, así como sus esfuerzos para facilitar el proceso de paz en Afganistán", en referencia a las conversaciones entre el Gobierno afgano y los talibán.



En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha detallado que Blinken ha aclarado que la nación norteamericana apoya un "futuro próspero y pacífico" en Afganistán. Además, Blinken y Ghani han abordado la necesidad de "preservar" lo ganado en los últimos 20 años, especialmente en la "construcción" de una sociedad civil fuerte y en la protección de los derechos de mujeres y niños.



De forma paralela, han discutido sobre cooperación antiterrorista y sobre su "compromiso compartido" de que Al Qaeda no recupere apoyo en Afganistán.



Tras ello, Blinken se ha reunido con el jefe del Alto Consejo para la Reconciliación en Afganistán, Abdulá Abdulá, a quien ha comunicado que la alianza entre ambos países "está cambiando pero es duradera", al tiempo que ha hecho hincapié en que su visita busca "muestra el apoyo de Estados Unidos a Afganistán".



Ambos han abordado la importancia de continuar trabajando para lograr un alto el fuego "integral" y "permanente" y un acuerdo político negociado, según el Departamento de Estado estadounidense.



En respuesta, Abdulá ha dado las gracias a Blinken y ha destacado que Estados Unidos "ha estado junto a Afganistán durante los últimos 20 años" y ha hecho "contribuciones y sacrificios tremendos". "Estamos agradecidos", ha dicho, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.



Antes de estas reuniones, Blinken se ha dirigido a los soldados estadounidenses en la Embajada del país norteamericano y les ha dado las gracias por su servicio. "Sé que este es un momento de muchas emociones mezcladas. Son elecciones difíciles, decisiones difíciles", ha argumentado.



"El motivo por el que estoy aquí tan rápidamente después del discurso de anoche del presidente (Biden) es para demostrar literalmente, con nuestra presencia, que tenemos un compromiso duradero con Afganistán", ha dicho, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.



"Los que vuestros predecesores hicieron durante los últimos 20 años es realmente extraordinario", ha destacado el secretario de Estado, quien ha mantenido además reuniones con miembros de la sociedad civil afgana, la mayoría de ellos, mujeres.



EL ANUNCIO DE BIDEN



Biden confirmó el miércoles que a partir del 1 de mayo comenzará a producirse de manera "ordenada" la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, puesto que las razones para permanecer allí son "cada vez más confusas". La fecha coincide con la fijada en el acuerdo de paz con los talibán para el fin del repliegue.



Tras ello, la OTAN anunció que pondrá fin a su misión en Afganistán y que iniciará en mayo una retirada "ordenada" y coordinada con Estados Unidos, al tiempo que incidió en que espera replegar todas sus fuerzas "en unos meses".



Sin embargo, el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha reclamado este mismo jueves a Estados Unidos y a los "países ocupantes" que "dejen de poner excusas para prolongar la guerra" y retiren "cuanto antes" a sus tropas de Afganistán.



Así, ha señalado que el anuncio de Biden "supone una violación pública" del acuerdo de paz firmado el 29 de febrero de 2020 en la capital de Qatar, Doha, y ha subrayado que "es un fracaso a la hora de cumplir su promesa". De esta forma, ha resaltado que esto "demuestra al mundo entero que no se puede confiar en Estados Unidos y que no están cumpliendo sus compromisos".



En este sentido, ha hecho hincapié en que "todo el mundo debe saber que el Emirato Islámico ha cumplido hasta ahora con el acuerdo" y "lo considera la única solución al conflicto", si bien ha advertido de que "si Estados Unidos lo viola, el Emirato Islámico abrirá la puerta a cualquier acción necesaria por parte de los muyahidín".



AUMENTO DE LA VIOLENCIA



Afganistán se ha visto sumido en un aumento de la violencia, incluido un ataque la semana pasada por parte de los talibán contra una base militar que acoge a tropas estadounidenses, si bien el Pentágono declinó pronunciarse sobre si supuso una violación del acuerdo de paz firmado con los insurgentes.



En este contexto, al menos diez miembros de las fuerzas de seguridad afganas murieron en un ataque ejecutado por los talibán contra una base militar en la provincia de Zabul (sur), según han confirmado este jueves las autoridades afganas.



El jefe del consejo provincial, Ata Jan Haqbayan, ha detallado que el ataque se inició con un atentado con coche bomba contra la base, situada en el distrito de Sahjoy, antes de agregar que entre los muertos figura un comandante identificado como Mohamed Reza Jan.



Naciones Unidas denunció el miércoles que la cifra de civiles muertos o heridos a causa del conflicto en Afganistán es "profundamente preocupante" y apuntó a "niveles extraordinarios de daño" provocados a la población en el marco de la guerra.



La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) resaltó en un informe que "la cifra de civiles muertos o heridos durante los primeros tres meses de 2021 es significativamente más alta que hace un año", cuando el país atravesaba un periodo de "reducción de la violencia" previo al acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibán.



Así, resaltó que durante el primer trimestre de 2021 se han confirmado 573 civiles muertos y 1.210 heridos, un aumento del 29 por ciento respecto a este mismo periodo del año anterior. La cifra incluye un aumento del 37 por ciento en los casos en los que las víctimas son mujeres y un 23 por ciento en el que las víctimas son menores.