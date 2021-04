11/04/2019 Alejandra, hermana de Claudia Osborne, se pronuncia tras la noticia de su boda con José Entrecanales Jr. MADRID, 15 (CHANCE) Buenas noticias en la familia de Bertín Osborne. Y es que según ha adelantado el portal 'Vanitatis' Claudia Osborne - la hija menor del matrimonio entre el cantante y Sandra Domecq - estaría planeando su boda con José Entrecanales Jr, hijo del presidente de Acciona, después de casi un año de relación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Un enlace íntimo a causa de las restricciones impuestas por la pandemia que Claudia y José todavía no han confirmado públicamente, y sobre el que las hermanas de la coach prefieren mostrarse discretas.



Así, si este miércoles era Eugenia quien evitaba confirmar la noticia asegurando que es a su hermana a quién le corresponde hablar de su boda, ahora es Alejandra Osborne quien, sin perder la sonrisa y siguiendo la misma línea de discreción, asegura que "no tengo nada que decir" sobre el compromiso de Claudia con José Entrecanales Jr.



"No sé nada", confiesa la mayor de las hermanas Osborne. "Eso se lo tenéis que preguntar a ella", señala, exactamente igual que poco antes había hecho Eugenia, demostrando que tan unidas como siempre, el 'secreto' de la boda de Claudia está a salvo con ellas.