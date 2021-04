Acumulación de vacunas crece en EEUU ante resistencia de algunos

A healthcare worker administers a dose of a Covid-19 vaccine at the Lynchburg regional vaccine center. Photographer: Carlos Bernate/Bloomberg

(Bloomberg) -- Según un análisis de Bloomberg News, muchos estados y ciudades de Estados Unidos están acumulando un excedente de vacunas contra el covid-19, lo que podría ser una señal de que en algunos lugares la demanda se está desacelerando antes de lograr que se haya inoculado a un gran porcentaje de la población.

Los datos indican que hasta una de cada tres dosis no se está utilizando en algunos estados. Las citas para las vacunas a menudo no se toman, y pocas personas se están inscribiendo al programa.

Bloomberg analizó datos estatales y estadounidenses del lunes, proporcionando una instantánea del uso de la vacuna antes de que Johnson & Johnson pusiera en pausa millones de inmunizaciones en espera de los resultados de la investigación de los funcionarios de salud federales sobre casos de trombos inusuales. Esa pausa probablemente hará que la cantidad de vacunas no utilizados fluctúe, pero cambiará poco las comparaciones entre estados.

En general, la demanda se mantiene fuerte. En EE.UU., un 37% de las personas han recibido al menos una dosis y el país es uno de los líderes mundiales en vacunación. Pero incluso algunos estados que lo están haciendo bien están luchando con localidades obstinadas donde la aceptación es baja.

El rastreador de vacunas de Bloomberg muestra el porcentaje de dosis administradas que se han utilizado por estado, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. A fines de febrero, durante una alta demanda de vacunas, únicamente 19% de las dosis no fueron utilizadas, lo que significa que casi todas las dosis disponibles fueron aplicadas. Bloomberg calculó las tasas de dosis no utilizadas para este análisis utilizando promedios de una semana, que son menos volátiles que las cifras diarias.

Actualmente hay señales de advertencia de que las vacunas no se están utilizando. Esa se ha convertido en una preocupación para los epidemiólogos, quienes sostienen que por lo menos 75% de la población del país debe estar protegida antes de que el virus pueda realmente ser contenido.

Funcionarios federales se encuentran en las primeras etapas de repensar la distribución. Hasta ahora, las vacunas se han distribuido en función de la población.

“Vamos a pasar por etapas, a medida que vacunamos a porciones cada vez más altas de la población. Seguiremos observando dónde se necesitan las vacunas, cómo se distribuyen y cuál es la mejor manera de llegar a más personas”, dijo en marzo Andy Slavitt, asesor principal del equipo de respuesta al covid-19 de la Casa Blanca.

Mientras tanto, las dosis se acumulan. Virginia Occidental, que en un inicio fue reconocida por el lanzamiento de su campaña de vacunación, ha pasado de haber usado todas las vacunas en febrero a recientemente acumular 26% de estas, un promedio diario de 352.000 dosis. Algunos estados no han puesto en marcha su estrategia de vacunación. Alabama, Georgia y Misisipi representan un grupo de estados sureños que han tenido problemas para arrancar con el proceso.

Los estados no están controlando toda la distribución dentro de sus propias fronteras. Mississippi dice que ha utilizado 77% de las dosis solicitadas. Pero cuando se cuentan las dosis enviadas directamente por el Gobierno federal a las farmacias y otros lugares, solo 65% de las dosis han sido aplicadas en el estado, según el análisis de Bloomberg.

En conjunto, el cuartil de estados con peor desempeño tiene 14.1 millones de vacunas sin usar, lo que significa que 31% de las dosis administradas en esos estados aún no se han marcado como usadas. En el cuartil de estados con mejor desempeño, solo 11% de las dosis no se usaron.

En los inicios de la campaña de vacunación, Virginia Occidental se centró en su población de mayor edad y ahora se ha desplazado desde los adolescentes hasta los de 30 años, donde están apareciendo la mayoría de los nuevos casos de covid-19, dijo Clay Marsh, el zar covid del estado.

“Estamos notando más incidentes de personas que requieren de mayor convencimiento o de más tiempo para tomar una decisión”, indicó. “Estamos justo en esa interfaz de tener más vacunas que brazos en dónde ponerlas”.

Nota Original:Unused Vaccines Are Piling Up Across U.S. as Some Regions Resist

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.