5-4. Ante los Yanquis, los Azulejos de Toronto se llevan todo el botín

En la imagen un registro de Bo Bichette, parador en corto de los Azulejos de Toronto, quien aporto dos jonrones en el triunfo de su equipo 5-4 sobre los Yanquis de Nueva York. EFE/CJ Gunther/Archivo

Dunedin (Florida, EE.UU.), 14 abr (EFE).- El parador en corto Bo Bichette despachó dos jonrones que sirvieron a los Azulejos de Toronto para vencer por 5-4 a los Yanquis de Nueva York, en cuyas filas el guardabosques Aaron Judge quedó frustrado con sus dos cuadrangulares que no tuvieron efecto.

Bichette conectó dos jonrones, incluida una serie que puso fin al juego al comienzo de la novena entrada.

El paracorto pegó su primer vuelacercas en el tercer episodio, sin corredores por delante, y repitió el castigó en la novena entrada, también solo.

Además empató marca de su carrera con una racha de hits en 11 juegos seguidos.

La victoria se la acreditó el cerrados Rafael Dolis (1-0) en un episodio.

Por los Yanquis, Judge también pegó dos vuelacercas, iniciando el castigo en el primer episodio, y repitió con otro jonrón en la cuarta entrada.

La derrota la cargó el cerrador Chad Green (0-2), que no sacó ni un out, pero permitió imparable y carrera.