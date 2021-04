123-106. Jokic, decimoquinto triple-doble y triunfo ante Heat; Campazzo ayuda

EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Denver (EE.UU.), 14 abr (EFE).- El pívot serbio Nikola Jokic sigue imparable en su juego completo y alcanzó el decimoquinto triple-doble de la temporada con 17 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias que permitieron a su equipo de los Denver Nuggets ganar por 106-123 al Miami Heat, que sufrieron la segunda derrota seguida.

El ala-pívot Michael Porter Jr. también mantuvo su consistencia como nuevo jugador clave de los Nuggets al lograr un doble-doble de 25 puntos y 10 rebotes, que lo dejaron segundo en la lista de los seis jugadores de su equipo que tuvieron números de dos dígitos.

El triunfo de los Nuggets se dio en el primer partido que jugaron sin el base titular Jamal Murray, quien sufre una lesión grave de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda y será baja lo que resta de temporada.

Murray se lesionó en el último minuto de la derrota del lunes ante Golden State Warriors, cuando apoyó el pie izquierdo para una bandeja.

Una resonancia confirmó un desgarro del ligamento cruzado anterior y asestó un duro golpe a las esperanzas de Denver de conseguir el título de liga.

La nueva adquisición de los Nuggets, el ala-pívot Aaron Gordon acabó con 16 puntos, nueve rebotes y tres asistencias.

Mientras que el base novato, el argentino Facundo Campazzo, aunque no salió de titular en el puesto de Murray, lo hizo Monte Morris, si jugó 26 minutos como reserva y ayudó al triunfo de los Nuggets con 8 puntos, cinco asistencias y dos rebotes.

El exjugador del Real Madrid tuvo una excelente selección de tiros a canasta al anotar 3 de 5, incluidos 2 de 4 triples, y no fue a la línea de personal. Campazzo perdió un balón y cometió dos faltas personales.

El alero Jimmy Butler sumó 13 puntos y nueve asistencias con el Heat, la noche después de torcerse el tobillo derecho en una derrota ante Phoenix Suns.

El pívot Bam Adebayo lideró a Miami con 21 puntos y el base Kendrick Nunn sumó otros 16 tantos, que no impidieron la derrota del equipo de Miami.