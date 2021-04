Venezuela.- Colombia comenzará a registrar el 5 de mayo a los migrantes procedentes de Venezuela

02/07/2020 Migrantes venezolanos en Colombia SOCIEDAD SUDAMÉRICA INTERNACIONAL VENEZUELA DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El director de Migración de Colombia, Juan Francisco Espinosa, ha informado este miércoles de que el próximo 5 de mayo las autoridades comenzarán a registrar bajo el Estatuto Temporal de Protección a los migrantes procedentes de Venezuela.



Así, ha matizado que aquellos que traten de ingresar de manera irregular en el país no podrán acogerse a los beneficios decretados por el presidente, Iván Duque, a principios de marzo, según informaciones del diario 'El Nacional'.



El mecanismo, cuya primera fase está a punto de arrancar, garantizará la atención humanitaria a aquellas personas que hayan abandonado Venezuela por motivos económicos, sociales y políticos.



"Este Estatuto Temporal de Protección es un hecho histórico, tiene que llenarnos de orgullo a todos los colombianos. Es la forma en la cual abrazamos los derechos humanos y tendemos la mano a una población que la viene pasando mal", ha manifestado.



Espinosa ha detallado que a partir del 5 de mayo comenzará el registro online, en el que los migrantes podrán crear su usuario y contraseña, además de adjuntar una fotografía. "Por primera vez el país va a tener a sus migrantes venezolanos de manera multidimensional. No solo vamos a poder conocer su condición de vulnerabilidad y sus necesidades sino también su formación, nivel de educación, bilingüismo, etc.", ha destacado.



"Con este proceso vamos a poder combatir la xenofobia, la estigmatización y la generalización. Podremos separar la inmensa mayoría de venezolanos, que hacen las cosas bien, de esa minoría que ha venido a Colombia a delinquir".



En este sentido, ha precisado que en La Guajira hay cerca de 150.000 ciudadanos venezolanos, lo que sitúa al departamento en el cuarto puesto como país con mayor concentración de migrantes procedentes del país caribeño.



"Al final del proceso estas personas, incluidos los menores, tendrán un documento que los identifique", ha afirmado. La segunda fase consiste en expedir el Permiso de Protección Temporal (PPT) a los venezolanos que hayan realizado el trámite correctamente. Estos recibirán un documento con la información requerida por instituciones públicas y privadas. El documento les permitirá acceder a productos financieros, educación, salud y al mercado laboral.



Por su parte, el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, ha considerado que el estatuto es el camino correcto para solucionar la crisis migratoria. "Es el camino para que entre todos encontremos soluciones que nos permitan atender este fenómeno", ha aseverado.



Sin embargo, ha pedido que se aporten los recursos para atender a los venezolanos, que podrán acceder a los servicios de salud y educación. "Es necesario que podamos contar con herramientas y recursos para la atención a los migrantes. Porque, por ejemplo, en estos momentos a los hospitales de La Guajira les deben millonarios recursos por la atención en salud a la población migrante", ha indicado.



Siguiendo la misma línea, el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, ha expresado que están "convencidos de que para cambiar la historia de la ciudad y de los migrantes que habitan allí hay que apostar por el estatuto, "que permitirá una mejorar la calidad de vida para muchos".